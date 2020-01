Az Apple egy olyan Mac gépen dolgozik, amelyet elsősorban az e-sportok világában használhatnának. A számítógépet nyári fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2020-on mutatná be, és még ebben az évben, vagy legkésőbb 2021 elején piacra is küldené.

Minderről a PatentlyApple számolt be, tajvani forrásokra hivatkozva, azzal az információval együtt, hogy az eszközt árát ugyan 5000 dollár alatt tartanák, de még így is igencsak drága lenne. Az Apple egyébként kétféle megoldást is követhet a géppel. Készíthet egy AIO (all in one) komputert óriási kijelzővel, és ennek volna is értelme, ugyanis ilyeneket használnak a nagy játékversenyeken. A másik megoldás egy játékra alkalmas laptop volna, amit azért kevésbé tartanak valószínűnek a források. Többek között amiatt, hogy a laptop akkumulátora túl nagy helyet foglalna el a motorháztető alatt, s ezt a helyet inkább a továbbfejlesztett játékspecifikációkhoz szükséges egyéb hardverekhez használnák.

Úgy tűnik, az Apple egyre jobban beleásná magát a számtógépes játék iparágába. 2019-ben indult az Apple Arcade, és a csúcskategóriás játékkészülék csak tovább segíthetné terjeszkedni a cupertinóiakat egy olyan piacon, amelyet eddig a PC-k és a konzolok, no meg a Windows uralt.

