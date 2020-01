Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","shortLead":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","id":"20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aa3b92-a407-496e-87d9-9adc952d4477","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","timestamp":"2020. január. 07. 05:06","title":"Diplomatákat rendelt haza Nagy-Britannia Iránból és Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200107_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41192c60-a029-4597-b12a-f9c49423d98d","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360","timestamp":"2020. január. 07. 08:00","title":"Radar360: A súlyemelők botrányától Mészáros ablakgyáráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán.  ","id":"20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2926a-8238-4fa2-930e-62985b02941b","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","timestamp":"2020. január. 06. 10:18","title":"Tom Hanks elsírta magát a köszönőbeszéde közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","shortLead":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","id":"20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2763d8-3bd1-4471-bcd5-8da8656bbfba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 05. 21:27","title":"Irán felmondja az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a katonai szövetség legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülését követően.","shortLead":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet...","id":"20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a381b-e5a8-499c-bfd3-bd6fbbec7847","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","timestamp":"2020. január. 06. 22:26","title":"NATO: Soha nem lehet atomfegyver Irán birtokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]