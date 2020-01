Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","shortLead":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","id":"20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175dd1de-52b8-489e-9056-c8edb7e3b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","timestamp":"2020. január. 07. 09:34","title":"BKV: Azért rozsdásodnak az orosz metrók, mert túl hamar szállították le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","shortLead":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","id":"20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c0bf86-3919-4a90-93de-e5a7d9332162","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","timestamp":"2020. január. 06. 07:24","title":"Szanyi Tibor otthagyja az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","shortLead":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","id":"20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94c00c-3b76-47f9-9214-3e13a0b2a102","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","timestamp":"2020. január. 05. 19:30","title":"Továbbra is veszélyben van a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál. A megvert férfi az ATV Híradójának beszélt arról, hogy a fiatalembertől azt kérte, tegye ki a rokkantkártyát, ha már egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen várakozik, de az feldühödött, amiért szerinte lefotózta az autóját.","shortLead":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál...","id":"20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0161137-1fdd-484a-8419-ab63e97efb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 11:15","title":"„Elindult felém, hogy agyonütlek” – megszólalt a luxusautós támadó mozgássérült áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]