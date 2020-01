Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","shortLead":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","id":"20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26368eab-af05-4b4d-9cee-faff9b116280","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 20:59","title":"Leégett egy három Michelin-csillagos étterem Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek: a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek. A legnagyobb kockázatot a forint árfolyama jelenti az új évben.","shortLead":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek...","id":"202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f3e22-3779-4e1f-918f-849c4e76cd2d","keywords":null,"link":"/360/202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","timestamp":"2020. január. 06. 07:00","title":"Szuperkötvény, fizetések, forint: mi lesz veled, magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","shortLead":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","id":"20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d43bc-a2f2-4a3e-a867-e1a3e7d994a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","timestamp":"2020. január. 06. 05:15","title":"Kevesebb diák ment nyelvvizsgázni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","shortLead":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","id":"20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e191-7748-43bb-8aad-fc3627d99a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","timestamp":"2020. január. 06. 15:06","title":"Egyszerre három vaddisznót gázolt el egy autós Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","shortLead":"A japán autógyártó 2020 közepétől elkezdi a 3-as SAE szintű autók értékesítését.\r

","id":"20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa1a41-4d14-4a4e-b43f-286bdd3a37e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_Jonnek_az_uj_Hondak_olvashat_vagy_tevet_is_nezhet_vezetes_kozben","timestamp":"2020. január. 05. 14:25","title":"Jönnek az új Hondák: olvashat vagy tévét is nézhet vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","shortLead":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","id":"20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a33d9e2-043e-4d2a-b9c9-1eaeabec5d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 05. 15:09","title":"Metsző hideg, hó nélkül - ez vár ránk jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit népszerűsítse.","shortLead":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit...","id":"20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c8f5ab-b90b-479f-8410-7e35ffcc86a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","timestamp":"2020. január. 06. 19:03","title":"Bődületes pénzzel tolják meg a kormányzati propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]