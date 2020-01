Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f1ecc65-9aaf-4433-83c2-d32e73214ea2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 19 éves brit lányt 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek Cipruson, miután a bíróság szerint hamisan állította, hogy csoportos erőszak áldozata lett.","shortLead":"Egy 19 éves brit lányt 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek Cipruson, miután a bíróság szerint hamisan...","id":"20200107_Eliteltek_a_tinedzsert_aki_azt_allitotta_hogy_tizenketten_megeroszakoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ecc65-9aaf-4433-83c2-d32e73214ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9862384a-32ff-412c-935a-c4b8ad0e4840","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Eliteltek_a_tinedzsert_aki_azt_allitotta_hogy_tizenketten_megeroszakoltak","timestamp":"2020. január. 07. 14:19","title":"Elítélték a tinédzsert, aki azt állította, hogy tizenketten megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","shortLead":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","id":"202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738d1b2-3808-4215-a08a-c6e04daaac15","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","timestamp":"2020. január. 08. 10:00","title":"Ragyogó humorral szól tabutémákról – immár magyarul is – a kanadai sztáríró ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak kompetencia- és elkötelezettségi szintje alapján megválasztani. ","shortLead":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak...","id":"20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f830fe6-dad0-4f97-83bc-2ed542aea641","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","timestamp":"2020. január. 07. 19:45","title":"Mi a sikeres vezetők titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be Irán ellen. ","shortLead":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be...","id":"20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0b341d-4cf6-42df-b2c9-60a2196925b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","timestamp":"2020. január. 08. 18:15","title":"Trump: Irán visszavonulót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a Google Translate, vagy más gépi fordító által kiadott eredményt.","shortLead":"A Netflix a YouTube-on megmutatta, miért nem szabad készpénznek venni – és emberi ellenőrzés nélkül publikálni – a...","id":"20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462193cb-67db-436b-8b70-b4c4eddfcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bde474-f147-4316-bac2-63ec65aaebd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_netflix_uncut_gems_vagott_gems_hivatalos_utanfuto_gepi_forditas_felreforditas_baki","timestamp":"2020. január. 08. 15:33","title":"Zseni a fordítás – furcsa, hogy ilyen videó 2020-ban még kikerülhet a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák biztonságban vannak.","shortLead":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák...","id":"20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213c23b-bc2c-4b97-ae40-aa3cd02d69eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","timestamp":"2020. január. 08. 09:34","title":"HM: Magyar katona nem sérült meg az iraki támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b380e6-2d2e-4207-bfc6-86cbf8b11ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Slofie, azaz slow-motion selfie. Az Apple által kreált szóösszetételt csak kevesen használják, ezért is készített reklámokat hozzá az iPhone gazdája.","shortLead":"Slofie, azaz slow-motion selfie. Az Apple által kreált szóösszetételt csak kevesen használják, ezért is készített...","id":"20190208_apple_slo_motion_selfie_slofie_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b380e6-2d2e-4207-bfc6-86cbf8b11ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7f9376-d0ca-483d-8084-d922c34bbc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_apple_slo_motion_selfie_slofie_video","timestamp":"2020. január. 08. 10:24","title":"Nem nagyon használják az iPhone-osok az Apple nagy dobásának szánt slofie-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]