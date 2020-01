Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más vélemény szerint először a saját házunk táján lenne érdemes körülnéznünk.","shortLead":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más...","id":"202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4903da-4143-427e-aee6-9037ef85fd21","keywords":null,"link":"/360/202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","timestamp":"2020. január. 11. 09:30","title":"Kiirtó cukik: kijárási tilalmat rendelnének el az EU-ban a macskáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","shortLead":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","id":"20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3a068-c5e6-4d48-b7da-f9f5f7a8730e","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","timestamp":"2020. január. 11. 22:03","title":"Hiába állítják, nem lett népszerűbb a szakképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","shortLead":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","id":"20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0569071a-148e-4129-9e33-1d99a9fedd49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","timestamp":"2020. január. 12. 09:32","title":"Ezt a terézvárosi autórugdosót keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","shortLead":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","id":"20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304e2e5-0d29-4d75-82b5-ce3e4661b185","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","timestamp":"2020. január. 11. 20:28","title":"Kihúzták az ötös lottót: negyven alatt esélye sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Banán, Cserépváralján és Esztergályhorvátiban polgármestert, Lakhegyen polgármestert és képviselőket, Orosházán és Lendvadedesen pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Banán, Cserépváralján és Esztergályhorvátiban polgármestert, Lakhegyen polgármestert és képviselőket, Orosházán és...","id":"20200112_Az_ev_elso_idokozi_valasztasait_rendezik_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08804bc0-ca08-46bd-9341-38a4320742fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Az_ev_elso_idokozi_valasztasait_rendezik_ma","timestamp":"2020. január. 12. 08:43","title":"Az év első időközi választásait rendezik ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI honlapjáról. A Hivatalos Értesítőből pedig az, hogy Demeter Szilárd újabb két évre miniszterbiztos lesz, széles portfólióval, amiben a korábban elvetett nemzeti kultúrközpont terve is benne rejlik.","shortLead":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI...","id":"20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b671aef-db4d-45e0-9c98-62871801f543","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","timestamp":"2020. január. 12. 11:20","title":"Új főigazgatója lesz az OSZK-nak, Demeter újra miniszteri biztos, épül a Magyar Nyelv Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","shortLead":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","id":"20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243316ca-d4e4-422f-b72a-49aab048c595","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 12. 19:56","title":"A világ vezetői felszólították Iránt, tartsa be az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban úgy hírlik, hogy a Pixel 4a esetében másként döntött a Google.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban...","id":"20200111_google_pixel_4a_xl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b34bbb7-a50b-420a-97c3-e3902e5f3c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_google_pixel_4a_xl","timestamp":"2020. január. 11. 16:03","title":"Magányos maradhat idén a Google telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]