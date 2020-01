A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.

Van ugye az a rosszindulatú vicc, ami szerint a windowsos gépek legnépszerűbb böngészője az Internet Explorer/Edge, mert azzal lehet letölteni a Google Chrome-ot. Nos, a Microsoft most hivatalosan is kihúzta a tréfa méregfogát, a redmondi cég ugyanis elérhetővé tette a legújabb Edge böngészőjét, ami már a Chromium motorra épült. Ez az a motor, ami a Google Chrome alatt is működik.

A Windowst és a Macet használók innen már letölthetik az újdonságot, de a windowsos felhasználók számára a jövő héten az automatikus frissítések is elindulnak. A Microsoft szerint mindez a vállalati ügyfeleket nem érinti.

[Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének]

Az Engadget az Edge béta-változatának tesztje alapján azt írja, a böngésző a korábbinál gyorsabb és biztonságosabb lett, és belekerült egy fontos kapcsoló is, aminek elsősorban a vállalati ügyfelek örülhetnek. A Collections (magyarul valószínűleg: Gyűjtemény) nevű funkció egyelőre kimaradt belőle, de a fejlesztők szerint 6-8 hét múlva már ez is elérhetővé válik. Ez lesz az a funkció, amivel a webről összegyűjtött információkat egy megosztható dokumentumba rendezhetjük.

© Microsoft

A Microsoft eredetileg nem akart a Chromium motorra építkezni. A Windows 10 megjelenésével érkező Edge a cég által fejlesztett EdgeHTML keretrendszerre épült, ám a Google Chrome annyira népszerű volt a felhasználók körében, hogy 2018-ban úgy döntöttek, váltanak. Ennek eredménye jelent meg most, amitől a Microsoftnál azt várják, a korábbinál stabilabb, gyorsabb és biztonságosabb böngésző miatt kevesebben váltanak majd át a Chrome-ra. Arról nem is beszélve, hogy a motor miatt lényegében a Google böngészőjéhez elkészített bővítményeket is telepíteni lehet az új Edge-hez.

Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Microsoft ezzel a lépéssel azt is elérte, hogy a Google a böngészős piac még nagyobb szeletében legyen jelen. Mindez azt jelenti, hogy a Firefox és az Opera maradt (a nagy böngészők közül), amelyek még nem Chromium motorral működnek. A Mozilla első embere korábban ki is fakadt emiatt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.