Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet kell elérnie, hogy elérje a világűrt.","shortLead":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet...","id":"20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a0b5e-52ee-45f0-be69-d8df08c62668","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","timestamp":"2020. január. 18. 11:18","title":"Feleakkora sebesség is elég lesz a Marson, ha egy űrhajót akarnak kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megint indulhat a bíró-casting a Czeglédy Csaba és társai ellen folyó büntetőügyben: egyszer már le kellett cserélni a bírói tanács két tagját, de most az egyik később beszálló bíró is elfogultságot jelentett be önmagával szemben – tudta meg a hvg.hu. A Szegedi Törvényszéknek ezért megint egy újabb, támadhatatlan büntetőbírót kell hadrendbe állítania, hogy folytatódhasson a költségvetési csalás miatt régóta húzódó eljárás.","shortLead":"Megint indulhat a bíró-casting a Czeglédy Csaba és társai ellen folyó büntetőügyben: egyszer már le kellett cserélni...","id":"20200117_Fordulat_a_Czegledyperben_Ujabb_biro_szallt_ki_elfogultsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b520767f-2951-4887-a68a-b00fe0a0948d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Fordulat_a_Czegledyperben_Ujabb_biro_szallt_ki_elfogultsag_miatt","timestamp":"2020. január. 17. 09:22","title":"Fordulat a Czeglédy-perben: Újabb bíró szállt ki elfogultság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","shortLead":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","id":"20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392824-4cc9-4838-b2f0-8d94cd05b455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","timestamp":"2020. január. 16. 19:21","title":"Sűrűbben járnak majd este a 9-es buszok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen a cirkusz egy zárt közösség, titokzatos és ismeretlen világ, ahová manapság alig engednek be fotóst. A nézők pedig ritkán láthatják a fellépést megelőző gyakorlásokat, nem látják a verejtéket és a könnyeket. Most benézhet a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál kulisszái mögé. ","shortLead":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen...","id":"20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4533058b-e14b-4215-b81e-25bdfbf04111","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","timestamp":"2020. január. 16. 15:43","title":"Az emberi test határait feszegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget most vásárolta fel az Apple.","shortLead":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget...","id":"20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b5f7a-e28a-4322-81d5-813e512fb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot költött egy cégre az Apple, csak még azt nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f5c496-3bfe-4075-8729-f40338760387","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben, a szakemberek 1982 óta tartó vizsgálataik során először találtak pigmenthiányos légykapófiókákat.","shortLead":"Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben, a szakemberek 1982 óta tartó vizsgálataik során először találtak...","id":"20200117_albino_orvos_legykapok_pilisi_parkerdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f5c496-3bfe-4075-8729-f40338760387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30493089-38b0-448e-8ca9-f056c4ea3cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_albino_orvos_legykapok_pilisi_parkerdo","timestamp":"2020. január. 17. 07:03","title":"1982 óta talán először albínó örvös légykapók születtek a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére vonatkozik. Egyes régiókban még mindig lángokkal küzdenek.","shortLead":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére...","id":"20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868aa4c-ed91-43da-ba09-c94e1a6b39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","timestamp":"2020. január. 17. 10:42","title":"Nem mindenhová érkezett meg az eső Ausztráliában, több helyen még lángok pusztítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]