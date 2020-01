Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","shortLead":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","id":"20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfa81d-317d-442e-b6ff-05e464347743","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","timestamp":"2020. január. 19. 08:35","title":"Magyarok győztek a klasszikus Dakar útvonalán zajló sivatagi ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d164d2-e939-41fc-9fc5-edc9ce30c7af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lesz fényjáték és zászlóerdő, és külön erre az alkalomra tervezett pénzérmét is kibocsátanak.","shortLead":"Lesz fényjáték és zászlóerdő, és külön erre az alkalomra tervezett pénzérmét is kibocsátanak.","id":"20200118_Hatalmas_bulit_csinal_a_Brexitbol_Boris_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d164d2-e939-41fc-9fc5-edc9ce30c7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ac3f02-dd24-4f1b-95a2-60a97fb42f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200118_Hatalmas_bulit_csinal_a_Brexitbol_Boris_Johnson","timestamp":"2020. január. 18. 08:37","title":"Hatalmas bulit csinál a Brexitből Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy pénzért\" - fogalmazott Thomas Markle az egyik brit televízónak. ","shortLead":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem...","id":"20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0121a311-ef5d-4e6a-8742-ceeb3b171d58","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","timestamp":"2020. január. 19. 14:56","title":"Meghan Markle apja a monarchia szétzilálásával vádolja a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést.","shortLead":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai...","id":"20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46508213-b30f-4494-9626-0e1c71a4c489","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","timestamp":"2020. január. 19. 15:15","title":"Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","id":"20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aae093-8d11-42fd-8205-3543be8aa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","timestamp":"2020. január. 18. 09:30","title":"Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]