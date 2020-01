Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","shortLead":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","id":"20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bee5c3-8c7d-4fc2-b062-8e0b33dec470","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","timestamp":"2020. január. 18. 09:47","title":"A kormánynak is feltűnt a kormányhivatalok túlterheltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","shortLead":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","id":"20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586259bd-4101-4869-8db5-e3a39d7b3dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","timestamp":"2020. január. 18. 19:15","title":"Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók jövőjéről évtizedekig monopolhelyzetben egyezkedő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók...","id":"20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16408a8e-1fee-44c8-bcad-d49f4ddbd0ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","timestamp":"2020. január. 18. 13:42","title":"Gondban lehet az egyik legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett Mr. Shithole (pöcegödör) formában jelent meg a közösségi portálra kitett, burmai nyelvről angolra fordított kommentekben, és bocsánatot kért a sértésért.","shortLead":"Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett...","id":"20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7134e920-0aef-4441-82ac-f9e034cc109e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Lepocegodrozte_a_kinai_elnokot_a_Facebook__allitolag_muszaki_hiba_tortent","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Lepöcegödrözte a kínai elnököt a Facebook - állítólag műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait - jelentette szombaton a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség egy helyi légügyi tisztségviselőre hivatkozva.","shortLead":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait...","id":"20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce7c57-444d-4e6d-b3bc-b39034240743","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 18. 16:44","title":"Végül enged Irán: kiadják a kezükből a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","shortLead":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","id":"20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8537348-bca8-40ca-8db7-f34fdfa5023f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","timestamp":"2020. január. 18. 10:16","title":"Nick Cave elmondta, kit tart korunk legnagyszerűbb művészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","shortLead":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","id":"20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d18a70-7502-4fb9-a6c0-0a26b1d4d2c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","timestamp":"2020. január. 18. 16:18","title":"Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]