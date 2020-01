Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","shortLead":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","id":"20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2171772-2891-49c8-b054-02330c92821a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","timestamp":"2020. január. 18. 21:26","title":"Karácsony főpolgármesterként még egyszer sem volt a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13219f6b-939f-4a6e-95cf-4d5da4a5a151","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Hajdúnánásnál kellett lezárni az M3-as autópályát mindkét irányban. ","shortLead":"Hajdúnánásnál kellett lezárni az M3-as autópályát mindkét irányban. ","id":"20200120_Leszakadt_egy_kabel_teljes_utzar_van_az_M3as_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13219f6b-939f-4a6e-95cf-4d5da4a5a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212c01c1-65d0-4776-8bb8-f210967db10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Leszakadt_egy_kabel_teljes_utzar_van_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2020. január. 20. 11:04","title":"Leszakadt egy kábel, teljes útzár van az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet menteni az űrhajósokat, ha súlyos baleset zavarja meg a startot.","shortLead":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet...","id":"20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23348d4d-74c9-4c4d-8746-310c37d55b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","timestamp":"2020. január. 19. 17:31","title":"Robbanással tesztelték a Space X emberek szállítására alkalmas űrhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira a Wisconsin államban lévő Waukesha lelőhely közelében bukkantak.","shortLead":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira...","id":"20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ca6db-672e-4102-ae6a-63bd883ddd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","timestamp":"2020. január. 19. 16:33","title":"35 éve találtak két skorpiót, most kiderült, hogy 430 000 000 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a Madame X világturnéval koncertezik, de egy eddig be nem azonosított sérülés ebben rendre megakadályozza.","shortLead":"Az énekesnő a Madame X világturnéval koncertezik, de egy eddig be nem azonosított sérülés ebben rendre megakadályozza.","id":"20200120_Madonna_szinte_az_utolso_pillanatban_mondott_le_egy_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0f4070-d30a-4d39-b274-dea65769c15c","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Madonna_szinte_az_utolso_pillanatban_mondott_le_egy_koncertet","timestamp":"2020. január. 20. 11:40","title":"Madonna szinte az utolsó pillanatban mondott le egy koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","shortLead":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","id":"20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ff64b-676b-4847-b0de-a104053c74f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","timestamp":"2020. január. 19. 14:08","title":"A két felesége között gyilkosságig fajuló vita miatt kell távoznia egy afrikai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. A kínai vendéglátóhelyeken az egyszer használatos műanyag szívószálak használatát is megtiltják.","shortLead":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig...","id":"20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94f819-e681-4008-9e37-0042e55968b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. január. 20. 11:42","title":"Kína betiltja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]