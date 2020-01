Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","shortLead":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","id":"20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce2ca8c-550e-408d-8bce-8f6ba508fb51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","timestamp":"2020. január. 19. 13:03","title":"Ingyen letölthet 19 darab gyönyörű háttérképet a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","shortLead":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","id":"20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d185b2-cf21-4f9f-86de-4b36684c9be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","timestamp":"2020. január. 20. 08:09","title":"Tállai az adómentes pálinkafőzésről: Létkérdés a nép hagyományainak megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","shortLead":"Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez.","id":"20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1f821c-b653-40fc-9888-10a185a819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a177a6cf-2ca4-4a9b-8a39-d16fa62f2dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Mar_a_homokvihar_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Már a homokvihar is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eeed11-aa1e-4345-b09f-78382d47b453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem nyilvánosan meghirdetett kampányesemény előtt kaptuk el Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz győri polgármesterjelöltjét.","shortLead":"Egy nem nyilvánosan meghirdetett kampányesemény előtt kaptuk el Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz győri...","id":"20200120_Dezsi_nem_fog_Borkai_utan_nyomozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eeed11-aa1e-4345-b09f-78382d47b453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ed898c-9d86-4d4a-b9d9-c9b776b7fbdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Dezsi_nem_fog_Borkai_utan_nyomozni","timestamp":"2020. január. 20. 19:02","title":"Dézsi nem fog Borkai után nyomozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]