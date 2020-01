Meglepetés: a teljes Half-Life szériát ingyenessé tette a fejlesztője

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ba619-7840-43f2-93fb-df19a82b0cad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy román súlyemelő is megbukott az ismét elvégzett vizsgálatokon. Könnyen megeshet, hogy Románia egyetlen súlyemelőt sem indíthat az idei nyári olimpián, Tokióban.","shortLead":"Négy román súlyemelő is megbukott az ismét elvégzett vizsgálatokon. Könnyen megeshet, hogy Románia egyetlen súlyemelőt...","id":"20200122_A_londoni_olimpian_szereplo_osszes_roman_sulyemelo_doppingmintaja_pozitiv_lett_az_ujrateszteleskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78ba619-7840-43f2-93fb-df19a82b0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b37bd3-c32d-4d2e-bd13-eb9f6d53bee8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_A_londoni_olimpian_szereplo_osszes_roman_sulyemelo_doppingmintaja_pozitiv_lett_az_ujrateszteleskor","timestamp":"2020. január. 22. 11:33","title":"A londoni olimpia összes román súlyemelőjének doppingmintája pozitív lett az újrateszteléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","shortLead":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","id":"20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450b21a3-001d-4cfa-b19a-55b47eee307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 21. 15:04","title":"Impozánsnak álmodták meg Mészáros ügyvédjének sportakadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","shortLead":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","id":"20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b115e-ff3b-411b-a2e1-cb6f30ec89b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","timestamp":"2020. január. 22. 10:24","title":"A Honda és a Toyota 6 millió autót hív vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn még egyetlen gyöngyöspatai roma sem indított végrehajtási eljárást a szegregáció miatt neki megítélt kártérítésért, de ez változhat.","shortLead":"Hétfőn még egyetlen gyöngyöspatai roma sem indított végrehajtási eljárást a szegregáció miatt neki megítélt...","id":"20200121_Negyvennegy_gyongyospatai_mar_nyilatkozott_is_hogyan_keri_a_karteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b970f82c-e4cf-4c21-b578-a05e580eefc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Negyvennegy_gyongyospatai_mar_nyilatkozott_is_hogyan_keri_a_karteritest","timestamp":"2020. január. 21. 08:07","title":"Negyvennégy gyöngyöspatai már nyilatkozott is, hogyan kéri a kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba a Mátrai Erőmű víztározójából.","shortLead":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba...","id":"20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430af6c6-368e-420c-b6cf-93a022fb41d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","timestamp":"2020. január. 22. 05:52","title":"Lezárult a vizsgálat, Mészáros Lőrinc erőműve vízszennyezési bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba mindennapi tevékenységeinket testünk természetes ritmusával. ","shortLead":"Michael Breus amerikai alvásspecialista és klinikai szakpszichológus ahhoz ad útmutatást, hogy miként hozzuk összhangba...","id":"20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ba62a9-3246-4aad-b426-0a498818499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95ace2-cf62-426f-b35e-28f6c043d184","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200121_Ha_tisztaban_van_a_bioritmusaval_sokkal_konnyebb_lesz_az_elete","timestamp":"2020. január. 21. 13:15","title":"Ha tisztában van a bioritmusával, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]