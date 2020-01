Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi sajtóban. Arról is írnak, hogy DJ Koh a cégnél marad.","shortLead":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi...","id":"20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494eb5e5-44ac-4e92-88ea-99f688a4e835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","timestamp":"2020. január. 20. 15:03","title":"Lecserélik a Samsung mobilos főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","shortLead":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","id":"20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ad8141-7f1d-42c8-b574-4fe6c2a3f859","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","timestamp":"2020. január. 20. 14:56","title":"A Tesla-gyár ellen tüntettek Berlin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","shortLead":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","id":"20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9106b8d3-45a4-4fce-bbaa-9edf9b913501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","timestamp":"2020. január. 22. 10:05","title":"Az egész országban el kell zárni a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen tapasztalataik vannak az élettársi kapcsolatról? Meleg férfiak hideg diktatúrák negyedik rész.","shortLead":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen...","id":"20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e94e58-d795-42cf-b5a9-887c31948cb3","keywords":null,"link":"/360/20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","timestamp":"2020. január. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Egyikünk családjából sem jött el senki az esküvőre\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","shortLead":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","id":"20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a7ea7-f604-4abd-ab2f-655bf2d273d2","keywords":null,"link":"/elet/20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","timestamp":"2020. január. 20. 20:48","title":"Újabb videó jött Schobert Norbitól, nem akar bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.","shortLead":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó...","id":"20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d943ccbd-5a26-4303-8c48-720ae7e494ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Elkél Schobertéknek az ingyenreklám, közel 20 milliós mínuszt hoztak a családi cégeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582556a1-ee10-4799-b21e-5ebfb923e5c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket.","shortLead":"A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket.","id":"202003_film__rut_kiskacsa_judy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582556a1-ee10-4799-b21e-5ebfb923e5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea6ee68-d489-488b-90f1-b3ed12079be4","keywords":null,"link":"/360/202003_film__rut_kiskacsa_judy","timestamp":"2020. január. 20. 14:00","title":"Renée Zellweger szívszorító alakítása teszi emlékezetessé a Judyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]