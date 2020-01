Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","shortLead":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","id":"20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a6aa6-9716-4a88-be56-646a011b28ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","timestamp":"2020. január. 27. 08:33","title":"Trump bemutatta az amerikai űrhaderő logóját, azonnal felbolydult az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak.","shortLead":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak.","id":"20200126_Gyor_uj_fideszes_polgarmestere_vannak_gyomok_amiket_ki_kell_gyomlalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117d6a8-00fa-4593-bdb2-5e483e43d69b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Gyor_uj_fideszes_polgarmestere_vannak_gyomok_amiket_ki_kell_gyomlalni","timestamp":"2020. január. 26. 20:59","title":"Győr új fideszes polgármestere: Vannak gyomok, amiket ki kell gyomlálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó. 