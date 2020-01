Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum 70 határsértőt kergettek vissza Szerbiába Röszkénél. Koronavírus Németországban is. Birkák az autópályán. A hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar360: megtévesztette a fogyasztókat a Telekom, a britek beengedik a Huaweit Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni. "Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe" A Samsung Galaxy Note család fontos jellemzője a hozzá adott érintőtoll. Úgy hírlik, a Motorola is ilyen telefont készítene. Olyan telefont készít a Motorola, mint amilyen a Samsungnak is van? Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek felhasználása. Az OLAF vezetője még a héten leülhet beszélni Polt Péterrel

A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekből nyert szívizomszövetet Japánban.

Forradalmi szívműtétet hajtottak végre Japánban, más sejtekké átalakulni képes őssejtekkel

Te vagy az, tavasz?

A hétvégén akár 15 fok is lehet

Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.

Idő előtt kiszivárgott a BMW szupererős új dízele