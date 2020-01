Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91e70-036c-4025-9e79-21f2feea3067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új videómegosztójának célja a segítő jellegű, legfeljebb 60 másodperces filmecskék terjedésének segítése. Nálunk még nem működik.","shortLead":"A Google új videómegosztójának célja a segítő jellegű, legfeljebb 60 másodperces filmecskék terjedésének segítése...","id":"20200130_google_tangi_video_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c91e70-036c-4025-9e79-21f2feea3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd24038b-14dc-4ed0-af1b-fa1f9a74d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_google_tangi_video_alkalmazas","timestamp":"2020. január. 30. 16:03","title":"Itt a Google új appja, videós kisokosokat gyárthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatásai nem csak az állatvilágot sújtják, a kulturális és civilizációs örökségek is veszélybe kerülnek miatta. A Google egy új adatbázist épít, hogy mindezek később is fennmaradjanak.","shortLead":"A klímaváltozás hatásai nem csak az állatvilágot sújtják, a kulturális és civilizációs örökségek is veszélybe kerülnek...","id":"20200130_orokseg_vegveszelyben_google_arts_culture_vilagoroksegek_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f46b0f-2c72-41a3-979d-89a8488ed5c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_orokseg_vegveszelyben_google_arts_culture_vilagoroksegek_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 30. 13:03","title":"Örökség végveszélyben: új projektet indított a Google a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","shortLead":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","id":"20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febae39d-a338-4ffe-81a1-fe26592a93dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 31. 09:38","title":"A bankok az alkotmánybíróság elé viszik a különadójukat Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új vírus okozta betegségben eddig hivatalosan 170 ember halt meg.","shortLead":"Az új vírus okozta betegségben eddig hivatalosan 170 ember halt meg.","id":"20200130_kina_koronavirus_jarvany_megbetegedes_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e633785f-741b-448b-9976-1cf8c0ecca99","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_kina_koronavirus_jarvany_megbetegedes_","timestamp":"2020. január. 30. 07:49","title":"Rengeteg pénzt fordít Kína a koronavírus megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előfordulhat, hogy egy cégnek több bírságot kell majd fizetnie, mint egy teljes éves nyeresége.","shortLead":"Előfordulhat, hogy egy cégnek több bírságot kell majd fizetnie, mint egy teljes éves nyeresége.","id":"20200130_co2kvota_hatalmas_buntetesekre_szamithatnak_az_autogyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd6b19d-a7ac-47cf-8c9c-904a968db72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_co2kvota_hatalmas_buntetesekre_szamithatnak_az_autogyartok","timestamp":"2020. január. 30. 11:21","title":"CO2-kvóta: hatalmas büntetésekre számíthatnak az autógyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]