[{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ha jobbszélről jött a beadás, mindig volt középen egy érkező.","shortLead":"Ha jobbszélről jött a beadás, mindig volt középen egy érkező.","id":"20200205_Eric_Idle_a_Monty_Pythonrol_Olyanok_voltunk_mint_egy_futballcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb089c9-9302-46b5-814d-99d7898d5b18","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Eric_Idle_a_Monty_Pythonrol_Olyanok_voltunk_mint_egy_futballcsapat","timestamp":"2020. február. 05. 11:55","title":"Eric Idle a Monty Pythonról: Olyanok voltunk, mint egy futballcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald Trump amerikai elnököt, míg az elmozdításával próbálkozó demokraták kínos iowai káosszal vágtak neki az előválasztási maratonnak.","shortLead":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald...","id":"20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182145f0-38c7-438f-82e1-2f03fe1f2ad8","keywords":null,"link":"/360/20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","timestamp":"2020. február. 05. 11:00","title":"Trump megússza, a demokraták csak abban bízhatnak, hogy ráég a bélyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai is lesznek. A technológia világát is érinti, leginkább a nagy szereplőket, például az Apple-t és a Samsungot.","shortLead":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai...","id":"20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e7a97-f888-49a7-a661-a94494f08704","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 12:03","title":"A koronavírus az iPhone-okra és a Samsung telefonjaira is rossz hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matthew Perry is beadta a derekát.","shortLead":"Matthew Perry is beadta a derekát.","id":"20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed101d08-d2bd-4322-9e35-7432820cb62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","timestamp":"2020. február. 06. 20:15","title":"Az utolsó Jóbarátok-szereplő is regisztrált az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","shortLead":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","id":"20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f4723c-2cf6-4c83-a684-82f4e19bd7aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. február. 05. 14:08","title":"Leszakította egy sportcsarnok tetejét a szél Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","shortLead":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","id":"20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d92ec-3179-49ba-937a-72e7c5608a96","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 06. 18:05","title":"Nyilvános lett Rogán Cecília Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","shortLead":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","id":"20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db436f5-ecfb-4f7f-a32c-e9d549ee076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","timestamp":"2020. február. 06. 12:34","title":"Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]