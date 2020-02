Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","shortLead":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","id":"20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44c5b-dc27-43b8-b67e-0561a536afbc","keywords":null,"link":"/elet/20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 07. 14:37","title":"Mém került be egy ukrán tankönyvbe a híres fotó helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató magyarországi leányvállalatát is érintheti, egyesek szerint azt a legkellemetlenebbül.","shortLead":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató...","id":"20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8f8eb-b0e9-46f6-b9ec-a98bd2cf29d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","timestamp":"2020. február. 06. 11:03","title":"Nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt, Magyarországon is változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák meg a határt. A demonstráció békésen zajlott, a helyszínen nagyon sok a kisgyerek. A tompai határátkelőt lezárták, a szerb védelmi miniszter szerint álhírek miatt mentek a határra az emberek. ","shortLead":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák...","id":"20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c62ca5-d1cb-440e-9f2e-d6fd0dc31fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","timestamp":"2020. február. 06. 16:17","title":"Több száz menekült vonult a kelebiai határhoz, hogy átjussanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","shortLead":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","id":"20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d71d70-6e66-4d6d-921c-ddea891b9302","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","timestamp":"2020. február. 05. 17:32","title":"Túlfutott és kettétört egy utasszállító Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Minden Kínából érkező utasnak megmérik a testhőmérsékletét a repülőtéren.","shortLead":"Minden Kínából érkező utasnak megmérik a testhőmérsékletét a repülőtéren.","id":"20200205_Video_igy_szurik_koronavirusra_a_Kinabol_erkezoket_a_Liszt_Ferencrepuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71fcf96-76cd-44aa-83c9-3fed41713812","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Video_igy_szurik_koronavirusra_a_Kinabol_erkezoket_a_Liszt_Ferencrepuloteren","timestamp":"2020. február. 05. 20:41","title":"Videó: így szűrik koronavírusra a Kínából érkezőket a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó más eszközei mellett kézbe vehették a pc-piac idei egyik legígéretesebb újdonságát is.","shortLead":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó...","id":"20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01a680-4eb7-4c00-a347-cc449c4a4e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"A Lenovo új gépe tényleg újraértelmezheti a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott Kelly. Kazahsztánban ért Földet két társával.","shortLead":"Christina Koch alig töltött kevesebb napot a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, mint az amerikai rekorder Scott...","id":"20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f13b5-cd40-4fab-92d1-75d356d9f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_christina_koch_nemzetkozi_urallomas_nasa","timestamp":"2020. február. 06. 19:03","title":"Visszatért a Földre a NASA űrhajósa, aki rekordot döntött a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet szankcionálni akár a szülőket is, ha a gyerekük erőszakos az iskolában.","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint meg kell találni, minek van visszatartó ereje, és hogyan lehet...","id":"20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7952be-671a-4ba1-b55a-3a731508e649","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_csaladi_potlek_felfuggesztes_iskolai_eroszak_Maruzsa","timestamp":"2020. február. 06. 15:25","title":"A családi pótlék felfüggesztése jöhet az iskolai erőszak elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]