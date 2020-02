Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának – akárcsak a SARS esetében – a denevéreket tartják. ","shortLead":"Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának – akárcsak a SARS esetében – a denevéreket tartják. ","id":"20200207_koronavirus_kina_kutatas_tobzoska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b5ba3-644e-4c07-9c52-7c2f3f1d13fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_koronavirus_kina_kutatas_tobzoska","timestamp":"2020. február. 07. 16:26","title":"Tobzoskákról terjedhetett emberre a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","shortLead":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","id":"20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4882e33a-7e74-42fc-9f41-04d01d8c6b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","timestamp":"2020. február. 07. 19:23","title":"Elloptak az Autowallis cégeitől 250 millió forint értékű eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó legújabb írásában megpróbálja összefoglalni, mi történt az elmúlt harminc évben a világpolitikában. Fukuyama szerint van abban valami ironikus, hogy azok az országok fordultak el a liberális demokráciától, amelyek a rendszerváltás után még éltanulónak számítottak.","shortLead":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó legújabb írásában megpróbálja összefoglalni, mi történt...","id":"20200208_fukuyama_magyarorszag_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91e572-848f-41ee-bdd8-bb589db53a44","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_fukuyama_magyarorszag_orban","timestamp":"2020. február. 08. 07:00","title":"Fukuyama: Ironikus, hogy Magyarország az illiberalizmus egyik fellegvára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni egy választást.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az ellenzék szája íze szerint legyenek a dolgok, meg kell nyerni...","id":"20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bec7ae-ba30-4bef-8ba2-08682917eda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Hidveghi_Magyarorszagon_zajlott_le_a_legszabadabb_politikai_vita_az_elmult_evekben","timestamp":"2020. február. 07. 21:51","title":"Hidvéghi: Magyarországon zajlott le a legszabadabb politikai vita az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem végleg, csak egy kis időre.","shortLead":"Nem végleg, csak egy kis időre.","id":"20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864f6ce-5dc4-4bd0-a5ee-bc3a187bcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","timestamp":"2020. február. 07. 17:35","title":"110 éves az Alfa Romeo, le is cseréli a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","id":"20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32881677-e59a-4e6b-b2a7-9752d0e5160f","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","timestamp":"2020. február. 08. 16:27","title":"Felhő és napsütés, estére szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]