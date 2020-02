Úgy tűnik, hogy a svéd távközlési óriás, az Ericcson pénteki bejelentése más gyártókra is hatással volt, ugyanis néhány nap alatt több cég is arról küldött ki tájékoztatót, hogy a tervekkel ellentétben mégsem vesznek részt a barcelonai MWC-n (Mobile World Congress).

A mobilipar évről évre egyre több látogatót vonzó eseménye hivatalosan február 24-én nyitja meg kapuit, de a világban most is aktívan terjedő koronavírus miatt többen visszamondták szereplésüket. Így tett nemrég az LG, a ZTE, majd a Nvidia, és most nemrég az Amazon, az Intel, a Sony, valamint a Vivo is.

A cégek általánosságban véve a fertőzés okozta félelmek miatt adták vissza a meghívókat, illetve, hogy távolmaradásukkal segítsék a kórokozó terjedésének megállítását. Többen online bemutatót terveznek, vagyis újdonságaikat ettől még megmutatják a világnak.

Az eseményt szervező iparági GSM Szövetség (GSMA) egyelőre nem kommentálta az újonnan távozókat, de egy korábban kiadott közleményében leszögezte: az MWC nem marad el, a látogatók védelme érdekében azonban különféle óvintézkedéseket vezetnek be. Ezek egyike a beléptetés szigorítása, amely elsősorban a kínai Hupej tartományból érkezőket érinti, mivel itt található a vírus gócpontja.

Azoknak, akik Kínából érkeznek, vagy ott jártak a közelmúltban, az útlevelükkel igazolniuk kell, hogy több mint 14 napja hagyták el Kínát és egészségesek. Az eseményen folyamatosan fertőtlenítik a mosdókat, a kilincseket és az étkezőket, mérik az emberek testhőjét, emellett megduplázzák az egészségügyi személyzet számát – sorolta közleményében a szervező.

Az MWC részéről úgy összegeznek, mivel a 2800 kiállító többsége jelen lesz, így nem indokolt, hogy a kiállítást lefújják, és egyébként is, általában a látogatók 5-6 százaléka, mintegy 5-6 ezer résztvevő szokott érkezni Kínából.

Ada Colau, Barcelona polgármestere egy helyi televíziós csatornának nyilatkozva azt mondta, szakértők, tudósok és az egészségügyi hatóságok egybehangzóan úgy ítélték meg, hogy rendben meg tudják tartani a kiállítást.

