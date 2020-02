Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","shortLead":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","id":"20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e671c6-bce5-4b27-9861-bbdb88327295","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","timestamp":"2020. február. 11. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: íme a legújabb, közel 1000 lóerős elektromos pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne divatház neve is feltűnik.","shortLead":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350644a9-a169-4594-a53b-bdf44d58e5e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","timestamp":"2020. február. 11. 14:13","title":"Divat a javából: különleges kiadás is jön a Samsung Galaxy Z Flipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","shortLead":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","id":"20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ddc4e-7499-4f90-9fdc-db6100f9f7f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","timestamp":"2020. február. 12. 09:09","title":"Véget érhet a Kádár-korszak a Képviselői Irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz Show megtanít minket arra, hogy ha már a nehézségeinkről beszélni nem tudunk, legalább nevessünk rajtuk. ","shortLead":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz...","id":"20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83cebf1-1f1a-48d4-85d2-b969fc07ca76","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","timestamp":"2020. február. 12. 11:55","title":"Kínunkban nevetünk a testi fogyatékosságon – elindult a Tajgetosz Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","shortLead":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","id":"20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95f7a6-1671-4756-8268-338a6ad8c05d","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","timestamp":"2020. február. 12. 12:40","title":"Tökéletesre nyírt uszkár nyerte az egyik legrangosabb amerikai kutyakiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","shortLead":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","id":"20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87d67e2-abf3-436b-839d-abfc40a3090c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","timestamp":"2020. február. 11. 05:32","title":"Trump először tagadta, most kiderült, hogy 109 katona szenvedett agysérülést az iráni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]