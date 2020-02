Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált. Aztán kiderült, hogy tényleg elkapta a kórt.","shortLead":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált...","id":"20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dae6d-1126-4908-8612-271428d6987d","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","timestamp":"2020. február. 11. 11:48","title":"Koronavírus: nem mutatta ki az első teszt, kiengedtek a kórházból egy beteget Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","shortLead":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","id":"20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d48eb-62aa-4072-809a-83132fa9fd3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. február. 11. 11:21","title":"Családi autó ez az új Audi RS7, de úgy gyorsul mint egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi 300 olvasó megy be. Ebben tévedett, amit cikkünk frissített verziójában elismeri. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi...","id":"20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dead62-9f6c-44c8-a098-c552990ac22d","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","timestamp":"2020. február. 12. 14:11","title":"Demeter Szilárd: Fegyelmezett katona vagyok, ha ez a parancs, nem ugrok el a feladat elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére...","id":"20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4223f6-0cda-4288-a29d-c0ddc994e5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","timestamp":"2020. február. 11. 17:03","title":"A mérnökök által létrehozott robotszív úgy ver, mint az élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik appokat fejlesztettek számára. Az Apple azonban még rajta is túltett.","shortLead":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik...","id":"20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd070a3b-06c1-48be-a1b4-631766306853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","timestamp":"2020. február. 12. 10:03","title":"Google, Apple: dőlnek a milliárdok a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","shortLead":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","id":"20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea0c8f-bfb0-4ab5-8108-95656534b5d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","timestamp":"2020. február. 11. 18:02","title":"9,5 milliárdért építhet vasutat a Mészáros-közeli sikercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]