Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100 gigabájtos adatkeretet nyújt ügyfeleinek a Vodafone. Az opciót mindenkinek magának kell aktiválnia.","shortLead":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100...","id":"20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1859b725-103c-488f-b50d-926214468778","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","timestamp":"2020. február. 14. 08:03","title":"Kapcsolja be: 100 GB-nyi mobilnetet ad ingyen a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig az országos átlaggal ellentétben Borsodban nagyon rossz a munkaerőpiaci helyzet. Az üzem eladását a kereslet csökkenésével magyarázta a tulajdonos. Az ABB bezárásra ítélt ózdi gyáránál jártunk. ","shortLead":"A kormány nem siet egyeztetni az önkormányzattal az ezer ember elbocsátásával járó gyárbezárás kapcsán, pedig...","id":"20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5605d4e5-cf1e-4557-82e6-84a4d00ac755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4734ac-657d-481f-a36c-c8e1caeddaaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_abb_geis_ozd_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. február. 13. 06:30","title":"Egy tízmilliárdos termékvisszahívás okozhatta az ózdi gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33453509-89f4-4ee9-97c1-aad008af4644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak. És egyre gyakrabban villanyautókhoz is kihívják a \"sárga angyalt\".","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak. És egyre...","id":"20200213_ezert_robbannak_le_mostansag_az_autoink_mutatjuk_a_toplistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33453509-89f4-4ee9-97c1-aad008af4644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d2c18a-69a2-44f8-9838-2df73a614efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_ezert_robbannak_le_mostansag_az_autoink_mutatjuk_a_toplistat","timestamp":"2020. február. 13. 06:41","title":"Ezért robbannak le mostanság az autóink, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök minden bizonnyal megvétózza majd a törvénymódosítást.","shortLead":"Az amerikai elnök minden bizonnyal megvétózza majd a törvénymódosítást.","id":"20200213_A_szenatus_megszavazta_Trump_nem_indithat_hadmuveletet_kongresszusi_felhatalmazas_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da239fbc-f337-41a1-9f94-60de08ffbec8","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_A_szenatus_megszavazta_Trump_nem_indithat_hadmuveletet_kongresszusi_felhatalmazas_nelkul","timestamp":"2020. február. 13. 21:10","title":"A szenátus megszavazta: Trump nem indíthat hadműveletet felhatalmazás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítésére is.","shortLead":"De adnak 2027-es budapesti vizes vébére és a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének...","id":"20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22c0413-0355-4f47-991a-9823d60e7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec50ebb8-c498-4e70-a7d9-2a45b201da3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Sportba_onti_a_milliardokat_a_kormany_jut_focira_es_vizes_vebere_is","timestamp":"2020. február. 14. 09:26","title":"Négymilliárdot ad a kormány a budapesti foci-Eb szurkolói programjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése a feladat. Aki jól dolgozik, 10 ezer dollárt nyerhet.","shortLead":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése...","id":"20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd392e4-439c-4fd3-bbd7-3c994a1f07cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","timestamp":"2020. február. 13. 18:03","title":"3,1 millió forintot kaphat, ha megtervez egy működő Mars-várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c446bd89-b403-4c26-a482-fd387d10bd7b","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Teljesen félrecsúszott a NAT-vita, amikor az nem szakmai, hanem politikai síkra terelődött, egyfajta hazafiság-versennyé vált. Az előíró-utasításos felfogás helyett sokkal jobb lenne több szabadságot adni az irodalomtanároknak abban, hogy milyen műveket vesznek elő az órákon. Mondjuk, érdemes lenne megnézni az erdélyi magyar tantervet: abban csak javasolt művek vannak, és azok között sem szerepel sem Nyirő, sem Herczeg, de nincs is tiltva egyik sem. Az írók politikai megnyilvánulásait pedig le kellene hántani a műveik megítéléséről, hogy csak az irodalmi minőség számítson.","shortLead":"Teljesen félrecsúszott a NAT-vita, amikor az nem szakmai, hanem politikai síkra terelődött, egyfajta...","id":"20200214_A_nyilasoknak_rosszabb_a_sajtoja_mint_a_kommunistaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c446bd89-b403-4c26-a482-fd387d10bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8449bd-0360-4bed-bbe3-efc471179d87","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_A_nyilasoknak_rosszabb_a_sajtoja_mint_a_kommunistaknak","timestamp":"2020. február. 14. 06:30","title":"„A nyilasoknak rosszabb a sajtója, mint a kommunistáknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","id":"20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928962c-ae7b-4ef7-89ae-e1d4502dc2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 11:21","title":"Európába jött az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]