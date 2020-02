Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","shortLead":"Uszítás miatt vizsgálódnak.","id":"20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2bb42a-adfd-40c8-a463-ec03022dbaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Nyomoz_a_rendorseg_Niedermuller_Peter_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 16:19","title":"Nyomoz a rendőrség Niedermüller Péter kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00","c_author":"Csatlós Hanna, Sándor Anna, Balla István","category":"360","description":"Hogyan tanítsunk Wass Albertet, ha már bekerült az új alaptantervbe? Az a baj, hogy Herczeg Ferenc rajongott Mussoliniért vagy inkább az, hogy közepes író volt? És ha etikai problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy ezeket az írókat tanítani kell, akkor a zsidógyűlölő Kosztolányi miért tankönyvi anyag? A sok kritikát kapó NAT kapcsán Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel súlyos dilemmákat próbáltunk feloldani. ","shortLead":"Hogyan tanítsunk Wass Albertet, ha már bekerült az új alaptantervbe? Az a baj, hogy Herczeg Ferenc rajongott...","id":"20200213_Kosztolanyi_NAT_irodalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03752029-20ae-442d-a7c0-9530e7b75237","keywords":null,"link":"/360/20200213_Kosztolanyi_NAT_irodalom","timestamp":"2020. február. 14. 07:00","title":"„Nagy franc volt a Dezső”, avagy miért hallgatunk Kosztolányi antiszemitizmusáról az iskolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","shortLead":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","id":"20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63377941-21fe-4f3e-a42f-5a85119ebf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","timestamp":"2020. február. 13. 05:50","title":"Belebukott a káoszba az iowai Demokrata Párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Wenckheim-kastély 3 milliárd forintból újul meg, felét az Európai Unió, felét a magyar kormány állja.","shortLead":"A Wenckheim-kastély 3 milliárd forintból újul meg, felét az Európai Unió, felét a magyar kormány állja.","id":"20200214_Nemzetgazdasagi_szempontbol_kiemelt_beruhazas_lett_a_szabadkigyosi_kastely_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974c5981-f1c2-487b-8163-f1ca8c83ee3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Nemzetgazdasagi_szempontbol_kiemelt_beruhazas_lett_a_szabadkigyosi_kastely_felujitasa","timestamp":"2020. február. 14. 11:16","title":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás lett a szabadkígyósi kastély felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára a Szegedi Szabadtéri Játékok. Händel Agrippina című vígoperájában kommentátor szerepben Vitray Tamás is színpadra lép.\r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára a Szegedi Szabadtéri Játékok. Händel Agrippina című vígoperájában...","id":"20200214_Operaban_lep_fel_Vitray_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353dba8-85bf-4658-8e37-a0530166a1aa","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Operaban_lep_fel_Vitray_Tamas","timestamp":"2020. február. 14. 13:05","title":"Operában lép fel Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","shortLead":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","id":"20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da00c5-5e83-4d17-9670-7ee04c8ce0f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","timestamp":"2020. február. 13. 15:55","title":"Évi több mint ezermilliárdot hozott a gazdaság fehérítése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal felvértezhető Mach-E-t úgy hangolták, hogy maximálisan megfeleljen az európai elvárásoknak.","id":"20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29fa8bf8-5b2a-4ac6-85ab-a4e608398653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928962c-ae7b-4ef7-89ae-e1d4502dc2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_europaba_jott_az_elektromos_ford_mustang_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 11:21","title":"Európába jött az elektromos Ford Mustang divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]