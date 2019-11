Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Harmadik alkalommal is "fegyverszünetet" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap. Az időtartam most is 90 nap. 2019. november. 18. 21:03 Újabb 90 napos kegyelmet kapott a Huawei Amerikától Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. 2019. november. 18. 18:34 Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. 2019. november. 18. 11:37 Ritkábban jelenik meg jövőre a magyar Cosmopolitan Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton, az általános iskolát be nem fejezőket pedig "dobbantóprogram" segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig vagy egy részszakma megszerzésig taníttatni. 2019. november. 19. 10:49 Megszavazták: a szülő kötelessége, hogy szakmát szerezzen a gyerek

Egy kamion hajthatott fel a megengedettnél nagyobb súllyal a Tarn-folyó feletti hídra, ez okozhatta a balesetet. 2019. november. 18. 13:29 Összeomlott egy híd Franciaországban, egy 15 éves lány életét vesztette

A demonstrálók nem bíznak a kormány reformjaiban. 2019. november. 19. 08:09 „Chile felébredt" – ezrek tüntettek a fővárosban

A robotikában utazó ABB vállalat a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán felépített egészségügyi kutatóközpontjában mutatja meg a világnak a sétáló robotszemélyzetet, amely világszerte sok helyen, különösen a szakemberhiánnyal küzdő intézményekben jöhet jól. 2019. november. 18. 00:03 Sokat enyhítene az ápolóhiányon, ha ilyen robotot vetnének be a kórházak

Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég. 2019. november. 18. 05:11 Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt