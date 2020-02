Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","keywords":null,"link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d33b4b-567d-4205-b9ba-82aae8b83cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kuna Tibor havi 48 ezer forintért lakik egy 74 négyzetméteres ingatlanban.","shortLead":"Kuna Tibor havi 48 ezer forintért lakik egy 74 négyzetméteres ingatlanban.","id":"20200214_Szijjarto_baratja_is_rendkivul_alacsony_aron_berel_lakast_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d33b4b-567d-4205-b9ba-82aae8b83cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c16fee9-9a24-4d4a-a159-591a71c7ef77","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200214_Szijjarto_baratja_is_rendkivul_alacsony_aron_berel_lakast_a_Varban","timestamp":"2020. február. 14. 08:40","title":"Szijjártó barátja is rendkívül alacsony áron bérel lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése a feladat. Aki jól dolgozik, 10 ezer dollárt nyerhet.","shortLead":"A Mars Society, vagyis a Mars Társaság olyan pályázatot írt ki, aminek keretében egy működő marsi kolónia megtervezése...","id":"20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd392e4-439c-4fd3-bbd7-3c994a1f07cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_mars_tarsasg_varos_palyazat","timestamp":"2020. február. 13. 18:03","title":"3,1 millió forintot kaphat, ha megtervez egy működő Mars-várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","shortLead":"Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.","id":"20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb090ba-74b9-4df1-b03f-b0aa62a394d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_mint_40_ezer_kulfoldi_nyugdijas_kapott_rezsiutalvanyt","timestamp":"2020. február. 14. 12:55","title":"Több mint 40 ezer külföldi nyugdíjas kapott rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","shortLead":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","id":"20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a7a57-262f-4ec2-b27c-b4155eee02ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","timestamp":"2020. február. 14. 09:24","title":"Jövő pénteken indul a lomtalanítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]