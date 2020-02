Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc3d2d5c-565e-4804-81d6-6b355e030b87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi eljárás indult ellenük cserébe. ","shortLead":"Rendőrségi eljárás indult ellenük cserébe. ","id":"20200217_Poenbol_atrendezte_a_forgalmat_ket_ferfi_Toszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3d2d5c-565e-4804-81d6-6b355e030b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d30707-4bbd-498a-bcb2-58fb8fb1e469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Poenbol_atrendezte_a_forgalmat_ket_ferfi_Toszegen","timestamp":"2020. február. 17. 10:04","title":"Poénból kicsit átrendezte a forgalmat két férfi Tószegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában mesélt a felmenőitől kapott örökségéről és a külföldi emigrációban töltött évtizedeiről is. Szerinte a jelenlegi hazai politikai vezetésnek nagyobb érdeklődést kellene mutatnia a tudományok és a művészetek iránt. Portréinterjú Konok Tamással.","shortLead":"90 évesen is olykor naponta 10 órán keresztül dolgozik a Kossuth-díjas festőművész, aki a HVG-nek adott interjújában...","id":"202007_konok_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c90936-b198-4d04-b06e-c47d8c46f575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16a4a8-46c4-48ef-a4dd-35e82bf4bf7c","keywords":null,"link":"/360/202007_konok_tamas","timestamp":"2020. február. 16. 16:00","title":"Konok Tamás: \"A láthatatlant akartam láthatóvá tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás ajánlását – állapította meg egy friss tanulmány.","shortLead":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV...","id":"20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3483ed-f85c-4da6-b327-ce10c51f765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 15. 18:03","title":"11 ezer ember halhatott meg amiatt, mert a japán kormány hallgat a HPV-oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és mindenkire, új ellenségeket adott zavarodott táborának. Így érkezik el huszonkettedik évértékelőjére, ahol a beígért gazdaságvédelmi akcióterv bejelentése kevés lesz, a saját maga által felfokozott közhangulatban többet, nagyobbat kell mondania.","shortLead":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és...","id":"20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dabeb1-8b76-4bfa-8312-c55cc7d6b126","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","timestamp":"2020. február. 16. 07:00","title":"Orbán addig feszítette a húrt, hogy most nagyot kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja tartományban.

","shortLead":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja...","id":"20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab85cba-5504-413d-94b3-4c2eebe16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","timestamp":"2020. február. 16. 10:03","title":"6000 éves sírokat tártak fel a Nílus deltájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet mutatni egy órán belül egy új eszközzel, amelynek kifejlesztését hongkongi tudósok jelentették be kedden.","shortLead":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet...","id":"20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6707688-382c-4362-9a40-0d3931a4b3d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","timestamp":"2020. február. 16. 08:03","title":"Egy új gyorsteszt a légúti betegségek akár 40 kórokozóját is kimutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat? A német autópályákon ezt igyekeznek kísérletekkel eldönteni.","shortLead":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat...","id":"202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec827c89-d4f4-4b12-97ab-c0741beb34eb","keywords":null,"link":"/360/202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","timestamp":"2020. február. 16. 08:15","title":"Van egy 5 km-es autópálya-szakasz, ahol a jövő kamionjaival kísérleteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]