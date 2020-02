Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","shortLead":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","id":"20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4f70c9-d518-4fab-ae63-b8d6846c04df","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","timestamp":"2020. február. 15. 20:15","title":"Kisfiukkal menekültek a tűz elől, lakhatatlanná vált a család otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít.","shortLead":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában...","id":"20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0e3390-02e9-4c85-8858-8c8ffa0f952b","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","timestamp":"2020. február. 16. 14:38","title":"Mától kamerával számolják a turistákat Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és meglehetősen dinamikusan suhanhat. Túlméretezett vese nélkül, csodaszép formatervvel hódít az új nagy 8-as.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és...","id":"20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda2b3f-cb8a-4073-a1b6-55e4cdb73cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 16. 13:00","title":"2x2 néha 5: teszten a 4 ajtós V8-as biturbó BMW M850i Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","shortLead":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","id":"20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47109fe-a71d-466d-be69-d731bdcb357d","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","timestamp":"2020. február. 15. 09:01","title":"Jane Fonda lemondott a plasztikai műtétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat a levegőbe – derült ki egy amerikai tanulmányból.","shortLead":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat...","id":"202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9fd4e5-b774-4fc2-a783-60db4aa08f0f","keywords":null,"link":"/360/202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","timestamp":"2020. február. 16. 16:15","title":"2100 cigarettát szívattak el egy robottal, és csúnya dolgok kerültek elő a csikkekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a621678-9093-4386-877b-b7c8c1343824","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebben a pillanatban is legalább félmillióan repülnek a levegőben, de bő ezeregyszáz évvel ezelőtt még senki sem szárnyalt a levegőben – egy ötletes feltalálót kivéve, aki messze megelőzte a korát. A Spektrum új dokusorozata érdekes, kevesek által ismert részletekkel szolgál a különféle találmányok történetéről. Elsőként a repülés és a repülőgépek kerülnek adásba.","shortLead":"Ebben a pillanatban is legalább félmillióan repülnek a levegőben, de bő ezeregyszáz évvel ezelőtt még senki sem...","id":"20200215_spektrum_forradalmi_talalmanyok_a_repules_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a621678-9093-4386-877b-b7c8c1343824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e6d53-0a94-4567-a920-b1a3c0aa0e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_spektrum_forradalmi_talalmanyok_a_repules_tortenete","timestamp":"2020. február. 15. 08:03","title":"1160 évvel ezelőtt egy ember úgy gondolta, ő most bizony repülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","shortLead":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","id":"20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c2903-3b14-49a5-a2a4-8f8cb3de1ef8","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","timestamp":"2020. február. 15. 15:50","title":"Újabb életveszélyes vihar söpörhet végig Európán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]