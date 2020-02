Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják állítólag lerántani a leplet az olcsó(bb) iPhone-ról.","shortLead":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják...","id":"20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3b722-df94-4400-a435-eb7e47fe7313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","timestamp":"2020. február. 18. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy márciusban új iPhone érkezik, a 9-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","shortLead":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","id":"20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2ce18-52e6-4533-87d8-fd201dad7ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","timestamp":"2020. február. 17. 12:55","title":"„Ha nem akar versenyezni, tűnjön a francba!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek a feketepiacon rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek...","id":"20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141ab0f-a1bd-4416-9b01-db437bfdfedd","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","timestamp":"2020. február. 19. 05:58","title":"Üzembe helyezték a világ első opiátautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","shortLead":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","id":"20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7110c553-88a8-44e1-90e0-78c29a137412","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","timestamp":"2020. február. 17. 10:42","title":"Katalin hercegné hipnoszüléssel hozta világra a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","shortLead":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","id":"20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d63f0f-c3f7-4e41-8909-05b4062447cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","timestamp":"2020. február. 18. 11:21","title":"Megérkezett a vadonatúj Mercedes GLA Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének erőteljes törvényi védelmét követeli.\r

\r

","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének...","id":"20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e07d08-5931-436c-adee-fddc2f7be7b6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","timestamp":"2020. február. 18. 09:14","title":"Betiltatnák a britek a bosszúpornót és a paparazzi fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]