Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","shortLead":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","id":"20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107b566-1d2c-452b-a7cb-5e9a3ef9f402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","timestamp":"2019. május. 23. 09:33","title":"Önt is \"elviszi\" a NASA a Marsra, csak jelentkezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201921_tessek_valasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61956530-d1dd-4a73-8858-a9a7d0e59e25","keywords":null,"link":"/itthon/201921_tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 23. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","shortLead":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","id":"20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8463792-264a-4301-a864-ca9653df286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 08:37","title":"Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján jogosult a Benkó Dixieland Band név viselésére.","shortLead":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján...","id":"20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084f153b-b986-4820-a125-42842cabf98a","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","timestamp":"2019. május. 22. 16:28","title":"Benkó Sándor nélkül is vihetik tovább a Benkó Dixieland Band nevet a zenésztársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","shortLead":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","id":"20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1314b128-b28b-4aa7-a053-ac16ad6e2030","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 24. 06:08","title":"HVG-felmérés: kedvezőtlen hatása lehet az EP-választásnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88607fee-51cb-497c-82d6-424d3e943e73","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","timestamp":"2019. május. 23. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Osz-lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","shortLead":"Gulyás elmondta, miért kizárt, hogy olyan felvétel készüljön magyar kormánytagról, mint Strachéról Ibizán.","id":"20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f9c617-8ed0-4e2b-a6d4-c68d71a69ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gulyas_szerint_Strache_ovatlansagot_kovetett_el_remeli_magyar_kormanytag_ilyet_nem_tesz","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"Gulyás szerint Strache óvatlanságot követett el, reméli, magyar kormánytag ilyet nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, nem véletlenül nem sikerült a pilótáknak visszanyerniük a márciusban lezuhant Boeing 737 MAX típusú repülőgép felett az irányítást.","shortLead":"Kiderült, nem véletlenül nem sikerült a pilótáknak visszanyerniük a márciusban lezuhant Boeing 737 MAX típusú repülőgép...","id":"20190523_boeing_737_max_legikatasztrofa_szimulator_mcas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea806e-9565-4c31-b6e7-1795c26fdadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_boeing_737_max_legikatasztrofa_szimulator_mcas","timestamp":"2019. május. 23. 09:03","title":"Bevallotta a Boeing, miért nem tudták megmenteni a pilóták a 737 MAX-ot és az utasok életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]