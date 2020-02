Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","shortLead":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","id":"20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea69291-9905-4cae-9bbe-2028a8b1657f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","timestamp":"2020. február. 18. 06:11","title":"Leekens: Magyarországon irigylésre méltó minden, ami a futball körül történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell kezelni – áfaügyekben is.","shortLead":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell...","id":"20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b5dc5-676d-446b-a50b-9b0a0864357b","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Az áfaelszámolást is alaposan megbonyolítja a brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv ellen.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163585d-4d54-4ae9-9d58-3470cb9f91f3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","timestamp":"2020. február. 18. 09:30","title":"Az iskolaudvaron tiltakoztak a berzsenyis diákok a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","shortLead":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","id":"20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2ce18-52e6-4533-87d8-fd201dad7ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","timestamp":"2020. február. 17. 12:55","title":"„Ha nem akar versenyezni, tűnjön a francba!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","shortLead":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","id":"20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89ae12-4161-4cc5-a553-3efa92d59be6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","timestamp":"2020. február. 18. 10:10","title":"Olimpiai aranyat nyert egy komáromi cukrász egy majmos öregemberrel (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek jogainak biztosával kapcsolatos népszavazási kérdések a választási bizottság szerint, ezért nem hitelesítették őket.","shortLead":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek...","id":"20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50e79f8-2a55-4906-84c5-2d884a7c4bc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","timestamp":"2020. február. 18. 18:33","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, mi történt.","shortLead":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán...","id":"20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efb5a8a-dd5c-4d81-8fca-21c3968461ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 15:15","title":"Orbán a koronavírus miatt nem szólalt fel a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]