Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki. A Magyar Mozgókép Szemlén többek között az Akik maradtak, a Valan, az Apró mesék, a Drakulics elvtárs vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf kevésbé reklámozott tévéfilmje, a Foglyok is megtekinthető majd a Corvin moziban. ","shortLead":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki...","id":"20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41e42-c42e-4783-8eb4-0b058fa110b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","timestamp":"2020. február. 18. 11:54","title":"A magyar vámpírsztori és az Akik maradtak is versenyben van a Magyar Filmdíjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen hanghatásokkal történik az ébresztés – erősítették meg ausztrál kutatók. ","shortLead":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen...","id":"202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cb622-858e-4ca4-bbee-181a41170ac4","keywords":null,"link":"/360/202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","timestamp":"2020. február. 17. 16:00","title":"Önnél mi szólal meg reggel ébresztőként? Lehet, hogy nem annak kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson az űrutazása után. ","shortLead":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson...","id":"20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b607e05-42d3-423b-8f08-0c2097b69ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","timestamp":"2020. február. 18. 11:05","title":"Nem sikerült eladni Gagarin híres limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","id":"20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8bd12-09b1-4e79-8bc6-45a919fdfe6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. február. 18. 16:55","title":"Nyomoz a rendőrség a Hajdúsámsonnál talált kutyatetemek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4287a-b6db-49e7-bcb2-8bda3239cb39","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Egy sályi cigánycsalád otthonában néztük végig Orbán Viktor évértékelő beszédét éppen aznap, amikor Toroczkai László egy gyilkosság nyomán erőfitogtató felvonulást szervezett a Miskolc melletti faluba. Az is kiderült, mit szólnak a romák ahhoz, ahogyan a miniszterelnökünk újabban a cigányokról beszél.","shortLead":"Egy sályi cigánycsalád otthonában néztük végig Orbán Viktor évértékelő beszédét éppen aznap, amikor Toroczkai László...","id":"20200217_Ide_is_nezhetne_a_miniszterelnokunk_Pici_problema_ez_de_nagy_lesz_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd4287a-b6db-49e7-bcb2-8bda3239cb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9be11-cddf-42ca-9575-c9a1053125c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Ide_is_nezhetne_a_miniszterelnokunk_Pici_problema_ez_de_nagy_lesz_belole","timestamp":"2020. február. 17. 10:40","title":"\"Ide is nézhetne a miniszterelnökünk. Pici probléma ez, de nagy lesz belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","shortLead":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","id":"20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eba4c-af0a-4f8d-a28c-80c3526eb0d6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"Egy belga turkálóban találtak egy fotóalbumot, benne Bruce Willis, Johnny Depp és egy ismeretlen nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","id":"20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907614fd-4ce0-4027-a9dc-1252f5d774b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","timestamp":"2020. február. 18. 16:33","title":"Orbán megírta a Néppártnak, szerinte mi a helyes irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]