[{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt egykori politikust. ","shortLead":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt...","id":"20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c096-8d20-40fd-bb74-d1b09a88eb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","timestamp":"2020. február. 18. 21:59","title":"Trump kiengedte a börtönből Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előreláthatólag több napot vesz igénybe a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése, több mint félezer fertőzött van a fedélzetén. ","shortLead":"Előreláthatólag több napot vesz igénybe a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése, több mint félezer fertőzött...","id":"20200219_Elhagyhatjak_az_utasok_a_Diamond_Princess_udulohajot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864bc03b-14a3-4604-a0e0-e2b14fa5d7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Elhagyhatjak_az_utasok_a_Diamond_Princess_udulohajot","timestamp":"2020. február. 19. 10:12","title":"Elhagyhatják az utasok a Diamond Princess üdülőhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell számítani változásra.","shortLead":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell...","id":"20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb4695-fa37-4868-9ddd-dbdc9faf3871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","timestamp":"2020. február. 18. 07:57","title":"Átszabják a budapesti parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású milliárdos, Soros György nyílt levélben kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről az oldal alapítóját, Mark Zuckerberget és Sheryl Sandberget, a szolgáltatás operatív igazgatóját. Soros szerint a Facebook Donald Trump újraválasztásán munkálkodik.","shortLead":"A magyar származású milliárdos, Soros György nyílt levélben kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről az oldal...","id":"20200218_soros_gyorgy_facebook_kozossegi_media_politikai_hirdetes_mark_zuckerberg_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bfa4b4-f9ae-4a45-a059-39bb64354962","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_soros_gyorgy_facebook_kozossegi_media_politikai_hirdetes_mark_zuckerberg_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. február. 18. 10:45","title":"Soros György kéri, hogy távolítsák el a Facebook éléről Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","shortLead":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","id":"20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79deb22e-4bb4-43c6-aa4f-55ac111a2848","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","timestamp":"2020. február. 18. 05:28","title":"A felvételizőket érintő fontos határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós csalók rendőrkézen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós...","id":"20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c244b9-b710-4af1-ae99-1117c830ce6c","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","timestamp":"2020. február. 18. 17:30","title":"Radar360: Három magyar kórházi karanténban, egy repülőnyi ember ragadt egy gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","shortLead":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","id":"20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec722b-c029-49f6-908d-81b54b43f064","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","timestamp":"2020. február. 19. 06:41","title":"Sportkombi a javából: 530 lóerős lett az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]