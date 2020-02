Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","shortLead":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","id":"20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df16b76b-b551-43b8-ae64-1d39c54993a4","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","timestamp":"2020. február. 18. 14:20","title":"Ma 90 éve fedezték fel a bolygót, amit aztán kirúgtak ebből a klubból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f8d404-4760-4ce3-82c7-63feca3af0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, amikor a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. ","shortLead":"Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, amikor a közterületen...","id":"20200219_kerekbilincs_fori_budapest_furjes_balazs_vitezy_david_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f8d404-4760-4ce3-82c7-63feca3af0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90364595-b631-49bc-809f-d03c6d7d1e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_kerekbilincs_fori_budapest_furjes_balazs_vitezy_david_karacsony_gergely","timestamp":"2020. február. 19. 17:24","title":"A főváros a kerékbilincselésről: Fürjes és Vitézy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban hét éve nem látott mértékben nőttek az árak Magyarországon. A Portfolio most annak járt utána, mely termékeket és szolgáltatásokat érint leginkább a drágulás.","shortLead":"Januárban hét éve nem látott mértékben nőttek az árak Magyarországon. A Portfolio most annak járt utána, mely...","id":"20200219_zoldseg_tea_postai_szolgaltatas_aremelkedes_inflacio_ksh_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728c932-2b3b-408f-810a-aabfe656a6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_zoldseg_tea_postai_szolgaltatas_aremelkedes_inflacio_ksh_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 19. 08:46","title":"Zöldség, posta, tea – itt van, mi mindennek szállt el az ára Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","shortLead":"Szembe merünk-e nézni a nagyüzemi állattartás valóságával?","id":"20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7475145-908a-46b6-9c98-6ed031723d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816821a-adce-488c-9aac-6b5c11d91561","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Az_emberek_tobbsege_vegetarianus_lenne_ha_mindenkinek_maganak_kellene_levagnia_az_allatot","timestamp":"2020. február. 19. 13:29","title":"Az emberek többsége vegetáriánus lenne, ha mindenkinek magának kellene levágnia az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","shortLead":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","id":"20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd28a2b-bc6f-436c-9465-fc8a1ed5ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","timestamp":"2020. február. 19. 08:35","title":"Havas eső is érkezhet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő csoportok szerint az ügynek valamilyen mérgezéshez lehet köze.","shortLead":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő...","id":"20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e2153-9ec7-439d-9762-21d37a5a5fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","timestamp":"2020. február. 18. 12:43","title":"Tömeges madárpusztulás sokkolja a spanyolokat, még rejtély, mi áll a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","id":"20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654c4340-cadd-4f30-98d7-878a51b8efa9","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","timestamp":"2020. február. 19. 12:08","title":"Jön a Pink Floyd dobosa, LP és Marcus Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]