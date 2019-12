Egy japán rádiós fogta be először a magyar zsebműholdak jeleit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai export értéke novemberben 1,1 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, s az USA-ba irányuló szállítások értéke 23 százalékkal esett vissza. Ha nem sikerül december közepéig megállapodni a kínai-amerikai kereskedelmi viták lezárásáról, hosszabb távon még komolyabb visszaesés várható.","shortLead":"A kínai export értéke novemberben 1,1 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, s az USA-ba irányuló...","id":"20191208_Varatlanul_nagy_aranyban_csokkent_a_kinai_export","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4b181-1103-4fc8-9b8e-c9402512e686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Varatlanul_nagy_aranyban_csokkent_a_kinai_export","timestamp":"2019. december. 08. 13:45","title":"Váratlanul nagy arányban csökkent a kínai export","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matekegyenleteket. Az app el is magyarázza, mit és hogyan kell csinálni.","shortLead":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult...","id":"20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a4f52b-36d7-47d7-a74c-ff4d3fa49cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 09. 16:03","title":"Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matekfeladatok is megoldhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","shortLead":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","id":"20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195cf8d9-c118-4033-a9c1-ead21d661d44","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","timestamp":"2019. december. 07. 20:26","title":"Autós üldözés volt Pécsen, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. ","shortLead":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University...","id":"201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adc77e-dd62-460d-8f9d-df552800017f","keywords":null,"link":"/360/201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","timestamp":"2019. december. 09. 12:00","title":"Nagyon ráfázhatnak a fiatalok a globális felmelegedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","shortLead":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","id":"20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc676f-69c0-4350-bb12-e8dc8ba6fbf9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","timestamp":"2019. december. 09. 13:42","title":"Vizsgálatot indít az Újszínház a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]