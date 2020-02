Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra. Jakab Péter a nemrég kiszivárgott kongresszusi beszédében Bencsiket azok közé sorolta, akivel nem akar együtt dolgozni.","shortLead":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs...","id":"20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd06a4e-5e66-4966-b5be-3649b7132005","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","timestamp":"2020. február. 19. 16:55","title":"A Jobbik budapesti elnöke kilépett a pártból Jakab Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha romlik az étvágykontroll, a memória is gyengül. Az egészségtelen, túlságosan feldolgozott, túl sós, cukros, zsíros ételek fogyasztásáról, vagyis az úgynevezett nyugati étrendről egy kutatás megállapította, hogy károsíthatja a hippokampusz nevű agyi terület étvágyszabályozó, túlevést korlátozó funkcióját.","shortLead":"Ha romlik az étvágykontroll, a memória is gyengül. Az egészségtelen, túlságosan feldolgozott, túl sós, cukros, zsíros...","id":"20200220_A_gyorsetelek_karosithatjak_az_agy_tulevest_korlatozo_funkciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7af3ecb-b33e-4318-9191-fe7b201ca7ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_A_gyorsetelek_karosithatjak_az_agy_tulevest_korlatozo_funkciojat","timestamp":"2020. február. 20. 21:40","title":"A gyorsételek károsíthatják az agy túlevést korlátozó funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is tesztelik kínai kutatók több mint 80 klinikai próbában az új koronavírus gyógymódjának megállapítására – összegezték a Nature című tudományos folyóirat szerkesztői.","shortLead":"HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is...","id":"20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09d22c-7a9d-49f6-947d-7c5187a7de52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_gyogymodja_klinikai_vizsgalatok_kinaban_covid19","timestamp":"2020. február. 20. 07:03","title":"Rákapcsolt Kína: több mint 80 kísérletbe kezdtek, hogy megtalálják a koronavírus gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendben rendeletet módosított a kormány, ami mostantól lehetővé teszi az áremelést, ami minden érvényes működési engedéllyel rendelkező egyházi, civil, állami, önkormányzati intézményre vonatkozik. ","shortLead":"Csendben rendeletet módosított a kormány, ami mostantól lehetővé teszi az áremelést, ami minden érvényes működési...","id":"20200221_Dragulhatnak_a_nyugdijasotthonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f292cba3-4b52-4f9f-a249-123688e8e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Dragulhatnak_a_nyugdijasotthonok","timestamp":"2020. február. 21. 10:19","title":"Drágulhatnak a nyugdíjasotthonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","shortLead":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","id":"20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce891cba-5068-403c-9b68-7573f59506ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","timestamp":"2020. február. 20. 20:55","title":"Fél nap alatt összegyűlt a pénz Hadházy büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni vállalkozók száma.","shortLead":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni...","id":"20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4805b-9f54-4c0a-bc9c-94a8f23d6d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2020. február. 19. 17:20","title":"Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]