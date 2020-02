Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól működnek az irodalom szintjén, de igazi életterük a mozivászon lett. Kulturális emlékezetünkből pedig kitörölhetetlenné váltak az Alien-filmek, a Mátrix, a Jurassic Park vagy éppen a 2001: Űrodüsszeia szimfóniája. A hvg.hu 10 részes videoesszé-sorozatában ötperces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból – Lichter Péter filmesztéta ezúttal a sci-fik univerzumába kalauzol el minket. ","shortLead":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól...","id":"20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888961f5-e208-45a8-b6bb-79b6ec9a0169","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 20. 19:45","title":"Ez a jövő már a múltunk – Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ország ismertette saját álláspontját, utána újra tárgyalóasztalhoz ültek, de az szinte kizárt, hogy csütörtökön bármilyen megállapodás szülessen. ","shortLead":"Minden ország ismertette saját álláspontját, utána újra tárgyalóasztalhoz ültek, de az szinte kizárt, hogy csütörtökön...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d7f287-cf28-493d-a864-b04081faaf07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. február. 20. 22:29","title":"Kétoldalú megbeszélésekkel folytatódott a maratoni uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér a véleménynyilvánítási szabadságba.","shortLead":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér...","id":"20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86f5b-5e56-492f-b58f-bb459f3f3318","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","timestamp":"2020. február. 20. 19:19","title":"Ab: közéleti vitában szabad vírusnak nevezni az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail keresője ezentúl még inkább a felhasználók segítségére lesz: ha megadjuk egy keresett levél feladójának a nevét, a rendszer olyan címkéket kínál a találatok mellé, amivel szűkíthetjük a találati listát.","shortLead":"A Gmail keresője ezentúl még inkább a felhasználók segítségére lesz: ha megadjuk egy keresett levél feladójának...","id":"20200220_google_gmail_levelezo_email_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fe057-1bc0-4080-bdf5-f684f74ab554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_google_gmail_levelezo_email_keresese","timestamp":"2020. február. 20. 15:03","title":"Újfajta kereső jön a Gmailbe, hamarabb megtalálhatja a leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai állatvédőkkel együtt száznál is több kutya tetemére bukkantak. ","shortLead":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai...","id":"20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e9030-541d-41aa-b3fd-a0352ffef662","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","timestamp":"2020. február. 20. 14:18","title":"Hajdúsámsoni kutyatetemek: a gyepmester állítja, tucatnyi állatot temetett el ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állatkert új gazdasági igazgatója átvilágította a folyamatosan dráguló Biodóm-beruházást. Mi is szerettünk volna rálátni az elszálló költségekre és az Állatkert által kért plusz 20 milliárd megalapozottságára, így közérdekű adatigényléssel fordultunk az Állatkerthez. A válaszokból azonban nem derül ki, Persányi Miklós főigazgató pontosan mire mondta be a további 20 milliárdos igényt.","shortLead":"Az Állatkert új gazdasági igazgatója átvilágította a folyamatosan dráguló Biodóm-beruházást. Mi is szerettünk volna...","id":"20200221_karacsony_persanyi_allatkert_biodom_20_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583ca39-cb30-4fad-88a6-fdd6c9614c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_karacsony_persanyi_allatkert_biodom_20_milliard","timestamp":"2020. február. 21. 06:30","title":"Karácsony már tudhatja, mi kerül a Biodómon 63 milliárd forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]