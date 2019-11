Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","shortLead":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","id":"20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea66622-c89d-4647-9f29-0c5f7febd6f1","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","timestamp":"2019. november. 11. 14:06","title":"Fekete-Győr: Ne büntetett előéletű emberek világítsák át az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként elkövetett emberölés miatt emeltek vádat Fenyő János egykori médiamogul megöletése miatt. Gyárfás tagadta a vádat. Kövesse velünk a tárgyalás menetét, cikkünk frissül!","shortLead":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként...","id":"20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359d09c-eb07-46c1-b76f-8d948120c9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","timestamp":"2019. november. 12. 09:31","title":"\"Nincs mit beismernem\" – elkezdődött a Gyárfás-per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","shortLead":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","id":"20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661988a7-9951-4e49-b819-f18f47fa188c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","timestamp":"2019. november. 12. 10:25","title":"Szimbolikus lett az utolsó, még villanyhajtás nélküli Maserati GranTurismo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik? ","shortLead":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen...","id":"20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c553bcbb-d057-4c41-ba9e-c94e3c060985","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","timestamp":"2019. november. 13. 09:30","title":"\"Ha majd kisbaba leszek\" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér keverékére hasonlító állatot a Föld legkisebb patásaként tartják számon.","shortLead":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér...","id":"20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd404c-a444-4335-839d-fd2b85fcf340","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","timestamp":"2019. november. 11. 18:15","title":"30 év után ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas meg egy egér keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentlélek térnél egy leállított rendőrautónak ütközött egy gépkocsi.","shortLead":"A Szentlélek térnél egy leállított rendőrautónak ütközött egy gépkocsi.","id":"20191112_Karambol_az_Arpad_hidnal_egy_rendor_megserult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ac5b88-7b3f-4372-bbf4-077e4db07cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Karambol_az_Arpad_hidnal_egy_rendor_megserult","timestamp":"2019. november. 12. 15:35","title":"Karambol az Árpád hídnál, egy rendőr megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]