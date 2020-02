A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független ítészek szerint több mint remek vírusirtó.

Akik ismerik a Windows Defendert, a Microsoft PC-kre készült vírusirtóját, tudhatják, mennyire sokoldalú programról van szó, amit az AV-Test korábbi mérései is igazolnak: a víruslabor munkatársai szerint nincs szükség külső programra, ha az oprendszerbe épített megoldást használja valaki, mert ez is van annyira hatékony.

Az ingyenes Defendernek ma már az Apple rendszerére fejlesztett verziója is létezik, mobilokra, Androidra és iOS-re viszont nem adták ki – legalábbis eddig. A redmondi óriás nemrég ugyanis közölte, régi adósságot rendezve a két meghatározó (mobil)platformra is elkészíti a szoftvert. A hírek szerint erre még idén sor kerül(het).

A Defender 14 éve van jelen a piacon, és bár az utóbbi években rengeteget változott, illetve új funkciókkal gazdagodott, kifejezetten mobilokra írt programverziót soha nem adtak ki hozzá. Pedig igen fontos volna, hiszen ezeken az eszközön is megjelenhetnek veszélyes kártevők. És sokszor úgy, hogy a felhasználók csak a baj megtörténte után szereznek róluk tudomást. (Androidon egyébként most is elérhetők különféle vírusvédelmi szoftverek, de ezek hatékonyságáról eltérően nyilatkoznak a szakértők.)

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen funkciókkal szándékoznak ellátni a mobilos Defendert, de mivel a telefonokon is gyakoriak az adathalász, illetve ehhez hasonló fenyegetések, valószínűsíthető, hogy a Microsoft elsősorban ezen a téren szeretne előrelépni.

