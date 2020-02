Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója, a konzuli szolgálat azt javasolja, a turisták alaposan fontolják meg utazásaikat.","shortLead":"Terjed a kínai Vuhanból indult koronavírus Európában is, főként Olaszországban. Egyre durvább a hatóságok reakciója...","id":"20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7097b3e-2f1b-4633-b490-737aeb8b4330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d82e5-47a8-4f77-b048-bb2d4f26e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_olaszorszag_koronavirus_lombardia","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Kezd elszabadulni a koronavírus Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","shortLead":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","id":"20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04a3e-8851-49f0-8de4-05fe38ed8979","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"Fia barátnőjétől bérelt lakást a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt himnuszának költője volt ő, s ez a dala szolgált a Hitler vezette Németország (társ)himnuszaként is.","shortLead":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt...","id":"20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bae80cb-bf4c-40f5-a7f3-55e93dd33060","keywords":null,"link":"/360/20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","timestamp":"2020. február. 23. 16:00","title":"Egy náci strici, akiből keresztény vértanút csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","shortLead":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","id":"20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba3c9e-ea80-4cdf-8def-1c98d1d80d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","timestamp":"2020. február. 22. 14:55","title":"Azonnali műtéttel kezelték a Scorpions énekesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden napja a tánc körül forog, mégsem lehet biztos benne, hogy folytathatja majd a tanulmányait. Három tánc, első rész.","shortLead":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden...","id":"20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5a2e9-c6fe-4832-a282-5604331452f3","keywords":null,"link":"/360/20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","timestamp":"2020. február. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]