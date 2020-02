Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","shortLead":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","id":"20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264fc97-4a88-49d3-8729-295b5d21110b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","timestamp":"2020. február. 28. 08:03","title":"Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett jövőképre is szükség van. A jövőkép egyfajta világítótorony: segítségével menet közben újra és újra ellenőrizhetjük, milyen irányba tartunk. ","shortLead":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett...","id":"20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866811ff-27f0-4c95-9624-c582ee9c4ad9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","timestamp":"2020. február. 26. 14:15","title":"Hogyan alakítsuk ki a jövőképünket a siker elérése érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és az energiaszállításókról szóló egyezményeket, az amerikai elnöknek nem sikerült megszereznie azt, amiért elsősorban Újdelhibe utazott: a kereskedelmi megállapodás tető alá hozását.","shortLead":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és...","id":"20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c1e7c-e087-48e1-81e8-ac1f992e69e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","timestamp":"2020. február. 27. 08:37","title":"Trump nem érte el fő célját Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278","c_author":"HVG","category":"360","description":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt parkolási cég, a Centrum egykori tulajdonosa volt.","shortLead":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt...","id":"202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34fbe49-9684-4eeb-83aa-f8ef789d8b71","keywords":null,"link":"/360/202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","timestamp":"2020. február. 27. 10:00","title":"Pintér Sándor volt államtitkárának megtetszett a parkolási biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"66 egyetem csapatával mérkőztek meg Párizsban, a harmadikok lettek.","shortLead":"66 egyetem csapatával mérkőztek meg Párizsban, a harmadikok lettek.","id":"20200227_vilagverseny_joghallgato_elte_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db5d73-eafa-4046-bcb9-7b67e3d1e5d2","keywords":null,"link":"/elet/20200227_vilagverseny_joghallgato_elte_parizs","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Világversenyen szereztek dobogós helyet az ELTE joghallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége tavaly.","shortLead":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége...","id":"20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f215e80-9343-4cf8-a4fd-5366bd80f68d","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","timestamp":"2020. február. 27. 16:59","title":"50 milliárd forintos nyereséget hozott össze a K&H","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két magyar fertőzöttről tudni, de magyarországi beteg nincs.","shortLead":"Két magyar fertőzöttről tudni, de magyarországi beteg nincs.","id":"20200226_Mar_a_kormany_is_ugy_szamol_kicsi_az_esely_hogy_a_koronavirus_elkerulje_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff180c40-3e1e-457b-9c95-ecee31720319","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Mar_a_kormany_is_ugy_szamol_kicsi_az_esely_hogy_a_koronavirus_elkerulje_Magyarorszagot","timestamp":"2020. február. 26. 11:55","title":"Már a kormány is úgy számol, kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]