Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával szállították kórházba, de neki még nincs eredménye, nem ő az a Bécsben élő magyar, akinek pozitív lett a tesztje.","shortLead":"A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával...","id":"20200226_A_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no_Nem_en_vagyok_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579806aa-0f3f-4157-a32f-15804d8174d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_A_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no_Nem_en_vagyok_koronavirusos","timestamp":"2020. február. 26. 12:58","title":"A bécsi kórházban fekvő magyar nő: Nem én vagyok koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói olimpia szervezőivel pedig egyeztetések zajlanak a lehetséges forgatókönyvekről.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói...","id":"20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0da491-5801-4f3d-b1f9-b7d7de838e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","timestamp":"2020. február. 27. 17:59","title":"WHO-főigazgató: A koronavírus világjárvánnyá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71a93cc-f748-4d8f-bac1-34ccb6079be2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy csokoládéból formázott nagyobb méretű kakaóbab pillanatok alatt virágba is borulhat – csak egy 3D-s nyomtató kell hozzá.","shortLead":"Egy csokoládéból formázott nagyobb méretű kakaóbab pillanatok alatt virágba is borulhat – csak egy 3D-s nyomtató kell...","id":"20200226_Mona_Lisa_kakaoviraga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71a93cc-f748-4d8f-bac1-34ccb6079be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547d20bc-6d9c-47e6-bb6a-9ae9c489a299","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Mona_Lisa_kakaoviraga","timestamp":"2020. február. 26. 15:05","title":"Csokoládé 3D-nyomtatóból? Simán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár óra alatt három új fertőzöttet találtak, a hatóságok ezért sűrűbben járőröznek.","shortLead":"Pár óra alatt három új fertőzöttet találtak, a hatóságok ezért sűrűbben járőröznek.","id":"20200228_gorogorszag_hatarellenorzes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c70aa-7ad7-44a4-b3af-0853cf102aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_gorogorszag_hatarellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 06:57","title":"A koronavírus miatt szigorítja a határellenőrzést Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem vesz levegőt, nincs rá szüksége.","shortLead":"Egy lazacokban élő parazita több jellemzője miatt is felkeltette a kutatók érdeklődést. Az egyik ilyen, hogy soha nem...","id":"20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0365ff-a8da-43e7-b32d-93b1847c0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e08a8-8ea4-4de1-ba2b-e3d32ae32b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_oxigen_legzes_parazita_lazac","timestamp":"2020. február. 27. 11:03","title":"Megtalálták az első olyan állatot, amelyik egyáltalán nem lélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltató azonban dönthet úgy, hogy a kiesett időre megállapodás alapján munkabért számol.","shortLead":"A munkáltató azonban dönthet úgy, hogy a kiesett időre megállapodás alapján munkabért számol.","id":"20200227_munkajogasz_karanten_dijazas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee26896-4d5a-4b93-b4a1-056ed7094c1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200227_munkajogasz_karanten_dijazas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 13:36","title":"Munkajogász: Karantén idejére alapesetben nem jár díjazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit a rendszer vágólapjára másolnak. Tulajdonképpen minden olyan iPhone és iPad érintett lehet, amelyik a jelenlegi legújabb (13.3) iOS-verziót használja.","shortLead":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit...","id":"20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703bf611-e46d-47d0-85b5-3610e2cf4cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","timestamp":"2020. február. 26. 12:03","title":"Kémkedhetnek az iPhone-os appok? Az Apple szerint ez nem gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","shortLead":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","id":"20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d480419-1458-43c1-8611-a1f7babc3c22","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","timestamp":"2020. február. 26. 15:12","title":"Új munkahelye van Tarlós Istvánnak, felvették a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]