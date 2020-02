Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","shortLead":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","id":"20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07808117-c7b9-4775-884d-5aa2e3421573","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","timestamp":"2020. február. 11. 21:31","title":"Ezt a Ferrarit fogja vezetni Vettel és Leclerc idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő ügyfeleit szeretné elérni? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő...","id":"20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cd53c-cb3b-4e4b-8ed0-500bd495fec7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","timestamp":"2020. február. 11. 15:38","title":"Idegesítik a telefonos reklámok? Mondja csak ki a varázsszót: GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","shortLead":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","id":"20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44885a8e-b277-486b-9df0-15196586b3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","timestamp":"2020. február. 12. 15:35","title":"Lovarda igen, lovak nem lesznek a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","shortLead":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","id":"20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922ac69-8ec8-4037-83dc-42bb040493ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","timestamp":"2020. február. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt akkor is marad a várban, ha többet kell az önkormányzati lakásáért fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","shortLead":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","id":"20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e671c6-bce5-4b27-9861-bbdb88327295","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","timestamp":"2020. február. 11. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: íme a legújabb, közel 1000 lóerős elektromos pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik appokat fejlesztettek számára. Az Apple azonban még rajta is túltett.","shortLead":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik...","id":"20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd070a3b-06c1-48be-a1b4-631766306853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","timestamp":"2020. február. 12. 10:03","title":"Google, Apple: dőlnek a milliárdok a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]