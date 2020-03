Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","id":"20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e19fb4d-5f29-440c-bb6d-dda0cde2225f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","timestamp":"2020. március. 05. 07:10","title":"Folyton erőszakról és szexről álmodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","id":"20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afde3c30-83cc-4768-975d-e191d38d196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","timestamp":"2020. március. 03. 11:21","title":"Itt a VW-konszern új márkájának első saját autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31557703-ae0a-4b7a-a852-e9c0767bfb62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A főpróbát ezúttal nézők nélkül tartják meg, az ünnepségre pedig csak minimális akkreditációt biztosítanak.","shortLead":"A főpróbát ezúttal nézők nélkül tartják meg, az ünnepségre pedig csak minimális akkreditációt biztosítanak.","id":"20200303_Csak_kevesen_lathatjak_a_helyszinen_az_olimpiai_lang_meggyujtasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31557703-ae0a-4b7a-a852-e9c0767bfb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d121b29-1660-468c-baf4-84ee2e0de9da","keywords":null,"link":"/sport/20200303_Csak_kevesen_lathatjak_a_helyszinen_az_olimpiai_lang_meggyujtasat","timestamp":"2020. március. 03. 18:09","title":"Csak kevesen láthatják a helyszínen az olimpiai láng meggyújtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abcd393-ed06-40eb-9793-aa0dff190786","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Semmilyen, a labdarúgáshoz kapcsolódó tevékenységben nem vehet részt Daniel Sturridge egészen június 17-ig. A fogadási szabályok megsértése miatt tiltották el.","shortLead":"Semmilyen, a labdarúgáshoz kapcsolódó tevékenységben nem vehet részt Daniel Sturridge egészen június 17-ig. A fogadási...","id":"20200303_daniel_sturridge_eltiltas_fogadasi_szabalyok_megsertese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8abcd393-ed06-40eb-9793-aa0dff190786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed5529-9d64-4418-b61d-387870a17e3b","keywords":null,"link":"/sport/20200303_daniel_sturridge_eltiltas_fogadasi_szabalyok_megsertese","timestamp":"2020. március. 03. 10:18","title":"Több hónapos eltiltást kapott a BL-győztes angol támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","shortLead":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","id":"20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3bba-dfc0-4bc7-8fb5-30f19eb6e864","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","timestamp":"2020. március. 03. 17:25","title":"\"Azt az örökséget hagyja hátra, hogy emberség és tisztesség minden áron\" – eltemették Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaság heti három alkalommal üzemeltet közvetlen járatot a magyar és a dél-koreai főváros között. ","shortLead":"A lengyel légitársaság heti három alkalommal üzemeltet közvetlen járatot a magyar és a dél-koreai főváros között. ","id":"20200304_Felfuggesztette_BudapestSzoul_jaratat_a_LOT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ee42f6-2414-46e7-b48d-2e89dd90ba4b","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_Felfuggesztette_BudapestSzoul_jaratat_a_LOT","timestamp":"2020. március. 04. 18:26","title":"Felfüggesztette Budapest–Szöul-járatát a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is kialakult. A Business Insider megszerzett egy kormányzati programot, amely szerint szinte kínai szigorral akarnak küzdeni a koronavírus ellen.","shortLead":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is...","id":"20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4cd4a3-69a2-497c-ae68-5aaefef0c9ba","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","timestamp":"2020. március. 03. 14:44","title":"Koronavírus: három hónapos karantén jön a briteknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","shortLead":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","id":"20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3ce60-8045-46f4-be63-229b37efcc74","keywords":null,"link":"/sport/20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","timestamp":"2020. március. 04. 05:28","title":"Aján Tamás lemondott tiszteletbeli tagságáról a NOB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]