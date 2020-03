Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69c03340-ffcb-41ba-af5f-0d126b3dde3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három hónap alatt feltérképeznek minden magyaroszági utat, nézik a KRESZ-táblákat és az útburkolati jeleket is, ami nélkülözhetetlen az önvezető autók fejlesztéséhez. ","shortLead":"Három hónap alatt feltérképeznek minden magyaroszági utat, nézik a KRESZ-táblákat és az útburkolati jeleket is, ami...","id":"20200306_A_Google_utan_a_Here_autoi_is_vegigjarjak_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c03340-ffcb-41ba-af5f-0d126b3dde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00e353a-d700-4f30-ae12-fefe2674d927","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_A_Google_utan_a_Here_autoi_is_vegigjarjak_az_orszagot","timestamp":"2020. március. 06. 10:50","title":"A Google után a Here autói is végigjárják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt túlkínálat alakul ki a kőolajpiacon, zuhannak az árak. Az OPEC a kitermelés visszafogását javasolta, ebbe Moszkva nem ment bele.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt túlkínálat alakul ki a kőolajpiacon, zuhannak az árak. Az OPEC a kitermelés visszafogását...","id":"20200306_Tovabb_zuhanhatnak_az_uzemanyagarak_Moszkva_nem_fogja_vissza_az_olajtermelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a941a34-0936-42c2-b0da-802c7dbb508f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Tovabb_zuhanhatnak_az_uzemanyagarak_Moszkva_nem_fogja_vissza_az_olajtermelest","timestamp":"2020. március. 06. 16:56","title":"Tovább zuhanhatnak az üzemanyagárak, Moszkva nem fogja vissza az olajtermelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 százalékos alkoholtartalom alatt nem fertőtlenít az alkohol.\r

\r

","shortLead":"60 százalékos alkoholtartalom alatt nem fertőtlenít az alkohol.\r

\r

","id":"20200306_Nem_a_vodkaval_fogjuk_megallitani_a_koronavirust_nem_erdemes_kezet_mosni_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22af5ed8-6409-4c15-aaab-9bf867997d8d","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Nem_a_vodkaval_fogjuk_megallitani_a_koronavirust_nem_erdemes_kezet_mosni_vele","timestamp":"2020. március. 06. 08:50","title":"Nem a vodkával fogjuk megállítani a koronavírust, nem érdemes kezet mosni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági és járványügyi kockázatára.","shortLead":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági...","id":"20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c06043-90a1-4239-a7cd-e9feb0110112","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","timestamp":"2020. március. 06. 05:50","title":"Megint meghosszabbították a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak. Infografikán mutatjuk a vírus terjedését. ","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak...","id":"20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76526aa4-7c31-4041-aedf-7f75859b1ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Mar_szazezernel_tobb_koronavirusos_van_a_vilagon","timestamp":"2020. március. 06. 14:37","title":"Már százezernél több koronavírus-fertőzött van a világon – infografikán a betegség terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fc5c5e-6e40-4b03-abfa-d1480f07e810","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fekete rajzlappal lehetne legkönnyebben nyerni a teremtés előtti időszakot bemutató rajzversenyen - jött rá hamar Litkai Gergely, mielőtt bemutatták saját pályaműveiket. KAP csodás rajzai láttán utalhatják vissza a minisztériumi támogatást. ","shortLead":"Fekete rajzlappal lehetne legkönnyebben nyerni a teremtés előtti időszakot bemutató rajzversenyen - jött rá hamar...","id":"20200306_Duma_Aktual_KAP_palyamuvei_az_evolucios_rajtpalyazatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29fc5c5e-6e40-4b03-abfa-d1480f07e810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c141ba03-909f-49d3-b7f3-401a4375124e","keywords":null,"link":"/360/20200306_Duma_Aktual_KAP_palyamuvei_az_evolucios_rajtpalyazatra","timestamp":"2020. március. 06. 19:00","title":"Az Édenkert Jurassic Park lett a Duma Aktuál evolúciótagadó rajtpályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]