[{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy a másik előadta saját termékét.","shortLead":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy...","id":"20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d74bf5-696d-4457-b4ab-824c13f22391","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","timestamp":"2020. március. 07. 21:40","title":"Az hagyján, hogy gátlástalanul lemásolták az Apple óráját, de még a bemutatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi pénzt kérnek el, mint a nagy riválisok a csúcskészülékeiért. Teszten a Mi Note 10 és a Redmi Note 8T.","shortLead":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi...","id":"20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a0643-9edf-4bcd-9a7a-0794331724ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","timestamp":"2020. március. 07. 20:00","title":"108 megapixeles telefon féláron: íme, a Xiaomi drágább verzióban is olcsóbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","shortLead":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","id":"20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd256a35-6cf2-4973-8093-7f9fb3b955fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2020. március. 07. 21:17","title":"Libanon kezd szétesni, nincs elég pénz a hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új időpont még nem ismert.","shortLead":"Az új időpont még nem ismert.","id":"20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d043457-5aec-4846-81c6-56328a25f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 16:26","title":"Később tartják meg a Műegyetemi Állásbörzét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és a jó forgatási helyszínek mellett a gyenge forint is sokat segít a filmiparnak, ám Andy Vajna nagyon hiányzik.","shortLead":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és...","id":"20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d24c8c-1bd2-45ae-a406-73cad8443886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Hogyan maradhatunk mi a Duna menti Hollywood?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]