Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates alapítványa fejlesztette ki.","shortLead":"Bill Gates alapítványa fejlesztette ki.","id":"20200309_Mar_van_olyan_koronavirusteszt_amelyet_otthonrol_lehet_megcsinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e097bfd-cfc4-4d26-a16c-0d4947d075b1","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Mar_van_olyan_koronavirusteszt_amelyet_otthonrol_lehet_megcsinalni","timestamp":"2020. március. 09. 11:56","title":"Seattle-ben olyan koronavírus-tesztet készítenek, amelyet otthonról lehet megrendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs vasárnapi ülését követő tájékoztatón. Az irániak - úgy tűnik - nem tűrik jól a karantént, Észak-Olaszországból pedig nem fogad Magyarország több járatot. ","shortLead":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs...","id":"20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2954b7-98f4-47ce-b59a-b14fbfb379a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","timestamp":"2020. március. 08. 15:59","title":"Látogatási tilalmat kér a kormány minden kórházban és idősotthonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Március végén megszűnik brit királyi fenség lenni és feladja hivatalos kapcsolatát a brit királyi családdal Károly trónörökös másodszülött fia, Harry, aki fiatalon lázadó volt, de a katonaság komollyá és felelősségteljessé tette. Feleségével, Meghan Markle-lal valószínűleg Kanadában élnek majd.","shortLead":"Március végén megszűnik brit királyi fenség lenni és feladja hivatalos kapcsolatát a brit királyi családdal Károly...","id":"202010_harry_herceg_abrit_kiralyi_csalad_szakadarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328f7878-38f5-4a86-a394-7d032d7e9840","keywords":null,"link":"/360/202010_harry_herceg_abrit_kiralyi_csalad_szakadarja","timestamp":"2020. március. 08. 12:30","title":"Harry herceg már óvodásként tudta, hogy azt csinálhat, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","shortLead":"Négyszer szúrta meg egy kollégáját egy érdi házfelújítás munkása.","id":"20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bb6264-028d-4649-9dfb-33ef34dd7735","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Halalos_keseles_tortent_egy_erdi_hazfelujitason","timestamp":"2020. március. 09. 14:25","title":"Halálos késelés történt egy érdi házfelújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","shortLead":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59460cc-734a-4004-9e35-ef96cef91535","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","timestamp":"2020. március. 08. 11:44","title":"Bulgáriában is felütötte a fejét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török oldalon a két országot elválasztó határkerítést.\r

","shortLead":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török...","id":"20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce214f1-4139-407d-949f-458c2a6f9426","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","timestamp":"2020. március. 08. 17:55","title":"Athén szerint a törökök bontják a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt csomaghoz például bátrabban nyúlhatunk hozzá, mint a metrófogantyúhoz.","shortLead":"Fém, műanyag, papír: kutatók újabb tanácsai arról, milyen felület mennyi ideig maradhat fertőző. Kínából rendelt...","id":"20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a7a39e-8da9-43c1-a3d5-cd21a9978066","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_hol_fertoz_who_sars_covid19_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 09. 11:30","title":"Mihez nem szabad hozzányúlni? Mutatjuk, milyen felületen meddig bírja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]