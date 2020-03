Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","shortLead":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","id":"20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31fa734-c0bf-482c-b3e3-85982df0405d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2020. március. 15. 20:10","title":"Nem támogatja a főpolgármester boltbezárási javaslatát a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","shortLead":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","id":"20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e53d65f-12b4-40da-8021-0c71df902e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","timestamp":"2020. március. 15. 21:41","title":"Szerbiában szükségállapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","shortLead":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","id":"20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d8a39-82c9-45b0-8e02-5b8931b261c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","timestamp":"2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. A Jobbik úgy véli, haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében.","shortLead":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette...","id":"20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea275c4-d587-48b2-8753-b11acf2745b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","timestamp":"2020. március. 14. 13:01","title":"Az MSZP szerint keveset és későn tett a kormány, a Jobbik teljes határzárat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e","c_author":"Kenyeres András","category":"360","description":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka. Mit kell tennünk, hogy jól működjön ez a módszer? Kenyeres András coach, a vízilabda-válogatott mentális trénere saját tapasztalatairól ír.\r

","shortLead":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka...","id":"20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5098be0-922d-49ee-b061-f6282b90336d","keywords":null,"link":"/360/20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","timestamp":"2020. március. 15. 09:00","title":"A koronavírus miatti home office nem az, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]