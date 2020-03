Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f522ee-020e-4cc1-8e3a-3b1b531eccb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ukrajna lezárta a vasúti határállomást Záhonynál.","shortLead":"Ukrajna lezárta a vasúti határállomást Záhonynál.","id":"20200317_Leallt_a_vasuti_szemelyszallitas_az_osztrak_es_az_ukran_hataron_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f522ee-020e-4cc1-8e3a-3b1b531eccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d1d80f-786f-4dfc-8a76-6f94bd668e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_Leallt_a_vasuti_szemelyszallitas_az_osztrak_es_az_ukran_hataron_at","timestamp":"2020. március. 17. 08:54","title":"Leállt a vasúti személyszállítás az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot azért kellett elvégezni, mert a belügyminiszter kezet fogott egy marokkói politikussal, akiről később kiderült, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A vizsgálatot azért kellett elvégezni, mert a belügyminiszter kezet fogott egy marokkói politikussal, akiről később...","id":"20200316_pinter_sandor_koronavirus_teszt_abdelkader_amara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fecec97-d594-4188-8139-c2f9b2f6a794","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_pinter_sandor_koronavirus_teszt_abdelkader_amara","timestamp":"2020. március. 16. 17:58","title":"Pintér Sándor első koronavírus-tesztje negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8313a2a-3860-4139-a1d0-1fbe51eb4240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várható volt a forgalomcsökkenés. ","shortLead":"Várható volt a forgalomcsökkenés. ","id":"20200316_Csutortoktol_ritkabban_jarnak_majd_a_BKVjaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8313a2a-3860-4139-a1d0-1fbe51eb4240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c9bf8-d46e-448f-9db8-f634f17e7cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Csutortoktol_ritkabban_jarnak_majd_a_BKVjaratok","timestamp":"2020. március. 16. 19:25","title":"Csütörtöktől ritkábban járnak majd a BKK-járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","shortLead":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","id":"20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9704267b-39f7-454b-b138-108afb1fabec","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","timestamp":"2020. március. 16. 10:40","title":"Halálra verte élettársát egy lajosmizsei férfi a gyanú szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük egy időben mégis sok már üzlet, szerviz és fodrászat lehúzta a rolót. Kollégáink végig sétáltak záráskor a Nagykörúton.","shortLead":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük...","id":"20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d2e959-a367-42d5-8cf5-51e95ec9b560","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Delutan_harom_boltzar_koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 17. 20:19","title":"\"Délután háromkor bezárunk, de igazából ki se kéne nyitnunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]